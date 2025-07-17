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Церемония прощания с режиссером Александром Миттой пройдет в Москве
Церемония прощания с режиссером Александром Миттой пройдет в Москве - 17.07.2025, ПРАЙМ
Церемония прощания с режиссером Александром Миттой пройдет в Москве
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой состоится в четверг в Центральном Доме литераторов в Москве. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:31+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой состоится в четверг в Центральном Доме литераторов в Москве.
Режиссёр ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Александра Митты, отметив, что его фильмы стали подлинной классикой российского и мирового кинематографа.
Соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, Союз кинематографистов России, а также друзья, коллеги и ученики режиссера.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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Церемония прощания с режиссером Александром Миттой пройдет в Москве
В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Александром Миттой
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой состоится в четверг в Центральном Доме литераторов в Москве.
Режиссёр ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Александра Митты, отметив, что его фильмы стали подлинной классикой российского и мирового кинематографа.
Соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, Союз кинематографистов России, а также друзья, коллеги и ученики режиссера.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.