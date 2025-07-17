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Юань слегка вырос к рублю на Мосбирже второй день подряд

Юань слегка вырос к рублю на Мосбирже второй день подряд - 17.07.2025, ПРАЙМ

Юань слегка вырос к рублю на Мосбирже второй день подряд

Курс рубля в четверг немного снизился против юаня, следует из данных Московской биржи. Курс китайской валюты рос вторую сессию подряд, протестировав уровень... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T20:21+0300

2025-07-17T20:21+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг немного снизился против юаня, следует из данных Московской биржи. Курс китайской валюты рос вторую сессию подряд, протестировав уровень 10,9 рубля. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку - до 10,85 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,84-10,91 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,2 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в четверг торговался преимущественно в плюсе против рубля. Курс попытался выйти в район отметки 10,9 рубля, однако данные по инфляционным ожиданиям притормозили этот рост. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле сохранились на уровне 13%, оценил ЦБ РФ. Это может помешать регулятору серьезно снизить ставку в следующую пятницу, что позитивно для рубля. "Тем не менее, ключевым фактором поддержки стабильного курса рубля остается слабый спрос на валюту, о чем на прошлой неделе упомянули эксперты ЦБ РФ. Снижение спроса на валюту обусловлено в том числе и слабостью импорта. Так, импорт из Китая в Россию за первое полугодие сократился на 9% в годовом исчислении. При этом стоит отметить, что слабая динамика импорта согласуется со снижением запасов в российской экономике", - комментирует Наталия Орлова из Альфа-банка. Стоимость нефти к 20.00 мск росла на 1,2% - до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 98,7 пункта. Прогнозы Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую торговую сессию: 77–79 рубля, 89–91 рубля и 10,8–11,2 рубля соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Ослабление доллара на мировых рынках, которое активизируется из-за видимого давления президента США Дональда Трампа на руководство ФРС, играет в пользу сохранения рубля на текущих уровнях, полагает Орлова.

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рынок, рф, сша, китай, дональд трамп, альфа-банк