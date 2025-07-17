https://1prime.ru/20250717/moshenniki-859598339.html

Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей

Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей - 17.07.2025, ПРАЙМ

Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей

Мошенники в Москве обманули чету пенсионеров, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них более 5 миллионов рублей, сообщает... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T10:52+0300

2025-07-17T10:52+0300

2025-07-17T10:52+0300

мошенничество

общество

финансы

москва

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Мошенники в Москве обманули чету пенсионеров, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них более 5 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура. "Новая "маска" телефонных мошенников - теперь они представляются службой защиты прав потребителей. Именно из этой "службы" позвонил 78-летнему москвичу "ведущий сотрудник". Некий мужчина, представившийся Алексеем Федоровичем, сообщил, что деньги пенсионера похищены, но можно их вернуть, для этого необходимо выполнять все указания, придумать кодовое слово для дальнейшего общения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, аферист придумал легенду, что сейчас на счета мужчины поступят деньги в качестве компенсации, их необходимо снять и передать курьерам. Несколько раз мужчина вместе с супругой ходили в банки, снимали наличные деньги, а после передавали их криминальным посыльным, которые называли кодовое слово, придуманное пенсионером. Ущерб превысил 5 миллионов рублей. "Кодовое слово" - верный признак мошенничества. Как только по телефону просят передать сбережения курьеру - прекратите общение, положите трубку. Остались сомнения - самостоятельно проверьте информацию, позвонив в тот орган или организацию, из которых якобы поступил звонок", - предупреждает прокуратура.

https://1prime.ru/20250713/moshenniki-859437294.html

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общество , финансы, москва