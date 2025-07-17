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Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей
Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей - 17.07.2025, ПРАЙМ
Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей
Мошенники в Москве обманули чету пенсионеров, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них более 5 миллионов рублей, сообщает... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:52+0300
2025-07-17T10:52+0300
мошенничество
общество
финансы
москва
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Мошенники в Москве обманули чету пенсионеров, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них более 5 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура. "Новая "маска" телефонных мошенников - теперь они представляются службой защиты прав потребителей. Именно из этой "службы" позвонил 78-летнему москвичу "ведущий сотрудник". Некий мужчина, представившийся Алексеем Федоровичем, сообщил, что деньги пенсионера похищены, но можно их вернуть, для этого необходимо выполнять все указания, придумать кодовое слово для дальнейшего общения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, аферист придумал легенду, что сейчас на счета мужчины поступят деньги в качестве компенсации, их необходимо снять и передать курьерам. Несколько раз мужчина вместе с супругой ходили в банки, снимали наличные деньги, а после передавали их криминальным посыльным, которые называли кодовое слово, придуманное пенсионером. Ущерб превысил 5 миллионов рублей. "Кодовое слово" - верный признак мошенничества. Как только по телефону просят передать сбережения курьеру - прекратите общение, положите трубку. Остались сомнения - самостоятельно проверьте информацию, позвонив в тот орган или организацию, из которых якобы поступил звонок", - предупреждает прокуратура.
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общество , финансы, москва
Мошенничество, Общество , Финансы, МОСКВА
10:52 17.07.2025
 
Аферисты в Москве стали работать под видом службы защиты прав потребителей

Мошенники в Москве начали работать под видом службы защиты прав потребителей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Мошенники в Москве обманули чету пенсионеров, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них более 5 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура.
"Новая "маска" телефонных мошенников - теперь они представляются службой защиты прав потребителей. Именно из этой "службы" позвонил 78-летнему москвичу "ведущий сотрудник". Некий мужчина, представившийся Алексеем Федоровичем, сообщил, что деньги пенсионера похищены, но можно их вернуть, для этого необходимо выполнять все указания, придумать кодовое слово для дальнейшего общения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, аферист придумал легенду, что сейчас на счета мужчины поступят деньги в качестве компенсации, их необходимо снять и передать курьерам. Несколько раз мужчина вместе с супругой ходили в банки, снимали наличные деньги, а после передавали их криминальным посыльным, которые называли кодовое слово, придуманное пенсионером. Ущерб превысил 5 миллионов рублей.
"Кодовое слово" - верный признак мошенничества. Как только по телефону просят передать сбережения курьеру - прекратите общение, положите трубку. Остались сомнения - самостоятельно проверьте информацию, позвонив в тот орган или организацию, из которых якобы поступил звонок", - предупреждает прокуратура.
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