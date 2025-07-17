https://1prime.ru/20250717/moskva-859579931.html

С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения

С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения - 17.07.2025, ПРАЙМ

С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения

Схема движения в районе Садового кольца и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы изменится с четверга по воскресенье в связи с подготовкой и проведением... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T00:24+0300

2025-07-17T00:24+0300

2025-07-17T00:24+0300

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859579931.jpg?1752701099

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Схема движения в районе Садового кольца и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы изменится с четверга по воскресенье в связи с подготовкой и проведением фестиваля "Олимпийская Москва". Так, с 00.01 четверга запрещена парковка на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы). Кроме того, с 00.01 пятницы до 23.59 и с 00.01 воскресенья до 06.00 для автомобилистов станет недоступна полоса для движения на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). Также с 00.01 субботы до 17.00 перекроют проезд по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). В этот же день с 10.00 до 17.00 закроют движение по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва