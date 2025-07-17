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С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения - 17.07.2025, ПРАЙМ
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С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения
С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения - 17.07.2025, ПРАЙМ
С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения
Схема движения в районе Садового кольца и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы изменится с четверга по воскресенье в связи с подготовкой и проведением... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:24+0300
2025-07-17T00:24+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Схема движения в районе Садового кольца и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы изменится с четверга по воскресенье в связи с подготовкой и проведением фестиваля "Олимпийская Москва". Так, с 00.01 четверга запрещена парковка на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы). Кроме того, с 00.01 пятницы до 23.59 и с 00.01 воскресенья до 06.00 для автомобилистов станет недоступна полоса для движения на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). Также с 00.01 субботы до 17.00 перекроют проезд по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). В этот же день с 10.00 до 17.00 закроют движение по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.
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Бизнес, МОСКВА
00:24 17.07.2025
 
С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения

Схема движения в районе Садового кольца изменится с четверга по воскресенье

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Схема движения в районе Садового кольца и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы изменится с четверга по воскресенье в связи с подготовкой и проведением фестиваля "Олимпийская Москва".
Так, с 00.01 четверга запрещена парковка на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы).
Кроме того, с 00.01 пятницы до 23.59 и с 00.01 воскресенья до 06.00 для автомобилистов станет недоступна полоса для движения на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца).
Также с 00.01 субботы до 17.00 перекроют проезд по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). В этот же день с 10.00 до 17.00 закроют движение по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.
 
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