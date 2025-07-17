https://1prime.ru/20250717/moskva-859579931.html
С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения
С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения - 17.07.2025, ПРАЙМ
С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения
Схема движения в районе Садового кольца и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы изменится с четверга по воскресенье в связи с подготовкой и проведением... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:24+0300
2025-07-17T00:24+0300
2025-07-17T00:24+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859579931.jpg?1752701099
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Схема движения в районе Садового кольца и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы изменится с четверга по воскресенье в связи с подготовкой и проведением фестиваля "Олимпийская Москва".
Так, с 00.01 четверга запрещена парковка на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы).
Кроме того, с 00.01 пятницы до 23.59 и с 00.01 воскресенья до 06.00 для автомобилистов станет недоступна полоса для движения на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца).
Также с 00.01 субботы до 17.00 перекроют проезд по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). В этот же день с 10.00 до 17.00 закроют движение по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва
С четверга по воскресенье в центре Москвы изменится схема движения
Схема движения в районе Садового кольца изменится с четверга по воскресенье
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Схема движения в районе Садового кольца и нескольких прилегающих улицах в центре Москвы изменится с четверга по воскресенье в связи с подготовкой и проведением фестиваля "Олимпийская Москва".
Так, с 00.01 четверга запрещена парковка на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы).
Кроме того, с 00.01 пятницы до 23.59 и с 00.01 воскресенья до 06.00 для автомобилистов станет недоступна полоса для движения на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца).
Также с 00.01 субботы до 17.00 перекроют проезд по Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, строения 1 до Садового кольца). В этот же день с 10.00 до 17.00 закроют движение по Садовому кольцу и участку Зубовской улицы от Дашкова переулка до Садового кольца.