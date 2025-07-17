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Несколько улиц в центре Москвы перекроют 19 июля

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 19 июля - 17.07.2025, ПРАЙМ

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 19 июля

Несколько улиц в центре столицы перекроют 19 июля в связи с фестивалем бега, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T07:57+0300

2025-07-17T07:57+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Несколько улиц в центре столицы перекроют 19 июля в связи с фестивалем бега, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В субботу, 19 июля, в центре столицы ограничат движение транспорта. Это связано с проведением Большого фестиваля бега на Садовом кольце", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение будет приостановлено с 00.01 19 июля до 12.00 20 июля на участке проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы, с 06.00 19 июля до 12.00 20 июля на участке улицы Плющихи от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля. Также, по данным с сайта, с 16.00 19 июля до 02.00 20 июля перекроют участки Зубовской улицы (от Смоленского бульвара до Большой Пироговской улицы) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской), с 17.00 19 июля до 01.30 20 июля перекроют Новинский бульвар, Большую Садовую и Садовую-Кудринскую улицы, а до 02.00 — Смоленскую площадь, с 17.00 19 июля до 02.00 20 июля нельзя будет проехать по Зубовскому бульвару, а до 03.00 будет закрыто движение транспорта на Смоленском бульваре. "Кроме того, 19 июля запланировано несколько краткосрочных перекрытий. Так, с 17.00 до 20.30 для автомобилистов будут недоступны улица Крымский Вал, Валовая улица, Крымский мост и Октябрьский тоннель, а с 17.00 до 20.45 — улица Зацепский Вал. С 17.00 до 21.00 перекроют Высокояузский, Малый Краснохолмский и Большой Краснохолмский мосты, улицу Земляной Вал, Нижнюю Краснохолмскую улицу и Таганский тоннель. С 17.00 до 22.00 остановят движение по Садовой-Черногрязской улице, а с 17.00 до 21.30 — по Садовой-Спасской улице, Большой Сухаревской и Малой Сухаревской площадям. С 17.00 до 23.59 нельзя будет проехать по Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, Садовой-Сухаревской и Садовой-Самотечной улицам, Самотечной эстакаде и Маяковскому тоннелю", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва