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В США обвинили НАТО в спланированном подавлении потенциала обороны России

В США обвинили НАТО в спланированном подавлении потенциала обороны России - 17.07.2025, ПРАЙМ

В США обвинили НАТО в спланированном подавлении потенциала обороны России

Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью утверждает, что альянс спланировал оперативное подавление... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T15:05+0300

2025-07-17T15:05+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью утверждает, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. "Если вы посмотрите на Калининградскую область..., (она - ред.) окружена странами НАТО со всех сторон. Нет абсолютно никаких причин, по которым для сдерживания России мы не можем подавить зону A2AD (зону воспрещения манёвра и доступа - ред.) с земли... быстрее, чем мы когда-либо могли. Мы уже это спланировали и разработали (необходимый потенциал - ред.)", - отметил он, выступая на конференции в ФРГ. Видеозапись с мероприятия опубликована американским порталом DVIDS. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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россия, рф, европа, сша, владимир путин, такер карлсон, нато