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Генерал НАТО выступил с заявлением о войне с Россией и Китаем
Генерал НАТО выступил с заявлением о войне с Россией и Китаем - 17.07.2025, ПРАЙМ
Генерал НАТО выступил с заявлением о войне с Россией и Китаем
Война НАТО с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Такое мнение высказал новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T17:30+0300
2025-07-17T17:30+0300
2025-07-17T17:30+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Война НАТО с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Такое мнение высказал новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич."Мы все слышали о 2027 годе, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, Си Цзиньпин может начать действовать и позвонит Путину", — сказал военный, его слова передает Guardian.Гринкевич подчеркнул, что странам-участницам НАТО необходимо подготовиться к такому возможному развитию событий.В начале июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изложил в New York Times свое видение плана военного сотрудничества России и Китая в случае нападения Си Цзиньпина на Тайвань. Рютте предположил, что китайский лидер первым делом позвонит президенту России Владимиру Путину с просьбой отвлечь внимание НАТО.
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Генерал НАТО выступил с заявлением о войне с Россией и Китаем
Генерал НАТО Гринкевич: война НАТО с Россией и КНР может начаться в 2027 году