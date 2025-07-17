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В книжном союзе предложили освободить детскую литературу от НДС

В книжном союзе предложили освободить детскую литературу от НДС - 17.07.2025, ПРАЙМ

В книжном союзе предложили освободить детскую литературу от НДС

Книжный союз России готовится внести письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой освободить детскую литературу от налога на добавленную... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T02:31+0300

2025-07-17T02:31+0300

2025-07-17T02:31+0300

бизнес

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россия

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сергей степашин

михаил мишустин

мединский

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Книжный союз России готовится внести письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой освободить детскую литературу от налога на добавленную стоимость (НДС), благодаря чему стоимость на детские книги снизится на 40%, заявил в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "Будем в ближайшее время с (Владимиром - ред.) Мединским вносить письмо в адрес премьер-министра, – это снять налог на добавленную стоимость (НДС) на детскую литературу. Тогда она будет дешевле процентов на 40", - сказал он. По словам Степашина, сейчас детские книги очень красивые, но когда детская книга стоит 600-800 рублей, то не каждая семья может ее себе позволить. С предложением отменить НДС на детскую и учебную литературу глава Российского книжного союза выступал еще в 2021 году. Тогда он говорил, что такая мера сразу снизит стоимость книги на 30%. Также Российский книжный союз ведет работу в рамках новой программы детской книжной карты, которую по инициативе советника президента РФ Елены Ямпольской могут назвать "Золотым ключиком". Президент РФ Владимир Путин в начале июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг, ее номинал будет составлять три тысячи рублей, такие карты получат дети 3-6 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, рф, сергей степашин, михаил мишустин, мединский