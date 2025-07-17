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В книжном союзе предложили освободить детскую литературу от НДС
В книжном союзе предложили освободить детскую литературу от НДС - 17.07.2025, ПРАЙМ
В книжном союзе предложили освободить детскую литературу от НДС
Книжный союз России готовится внести письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой освободить детскую литературу от налога на добавленную... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T02:31+0300
2025-07-17T02:31+0300
2025-07-17T02:31+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Книжный союз России готовится внести письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой освободить детскую литературу от налога на добавленную стоимость (НДС), благодаря чему стоимость на детские книги снизится на 40%, заявил в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Будем в ближайшее время с (Владимиром - ред.) Мединским вносить письмо в адрес премьер-министра, – это снять налог на добавленную стоимость (НДС) на детскую литературу. Тогда она будет дешевле процентов на 40", - сказал он.
По словам Степашина, сейчас детские книги очень красивые, но когда детская книга стоит 600-800 рублей, то не каждая семья может ее себе позволить.
С предложением отменить НДС на детскую и учебную литературу глава Российского книжного союза выступал еще в 2021 году. Тогда он говорил, что такая мера сразу снизит стоимость книги на 30%.
Также Российский книжный союз ведет работу в рамках новой программы детской книжной карты, которую по инициативе советника президента РФ Елены Ямпольской могут назвать "Золотым ключиком".
Президент РФ Владимир Путин в начале июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг, ее номинал будет составлять три тысячи рублей, такие карты получат дети 3-6 лет.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Сергей Степашин, Михаил Мишустин, Мединский
В книжном союзе предложили освободить детскую литературу от НДС
Степашин: книжный союз попросит Мишустина освободить детскую литературу от НДС
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Книжный союз России готовится внести письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой освободить детскую литературу от налога на добавленную стоимость (НДС), благодаря чему стоимость на детские книги снизится на 40%, заявил в интервью РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Будем в ближайшее время с (Владимиром - ред.) Мединским вносить письмо в адрес премьер-министра, – это снять налог на добавленную стоимость (НДС) на детскую литературу. Тогда она будет дешевле процентов на 40", - сказал он.
По словам Степашина, сейчас детские книги очень красивые, но когда детская книга стоит 600-800 рублей, то не каждая семья может ее себе позволить.
С предложением отменить НДС на детскую и учебную литературу глава Российского книжного союза выступал еще в 2021 году. Тогда он говорил, что такая мера сразу снизит стоимость книги на 30%.
Также Российский книжный союз ведет работу в рамках новой программы детской книжной карты, которую по инициативе советника президента РФ Елены Ямпольской могут назвать "Золотым ключиком".
Президент РФ Владимир Путин в начале июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг, ее номинал будет составлять три тысячи рублей, такие карты получат дети 3-6 лет.