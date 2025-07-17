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Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга
Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга - 17.07.2025, ПРАЙМ
Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T16:49+0300
2025-07-17T16:49+0300
2025-07-17T16:49+0300
энергетика
россия
финансы
александр новак
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют, сообщил кабмин по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинговой деятельности. "Вице-премьер также поручил проработать предложения об усилении ответственности за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения", - говорится в сообщении.
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россия, финансы, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Финансы, Александр Новак
Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга
Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга криптовалют
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют, сообщил кабмин по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинговой деятельности.
"Вице-премьер также поручил проработать предложения об усилении ответственности за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения", - говорится в сообщении.
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