https://1prime.ru/20250717/novak-859628483.html

Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга

Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга - 17.07.2025, ПРАЙМ

Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют,... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:49+0300

2025-07-17T16:49+0300

2025-07-17T16:49+0300

энергетика

россия

финансы

александр новак

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать предложения об усилении ответственности за хищение электроэнергии и нарушение запрета майнинга криптовалют, сообщил кабмин по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинговой деятельности. "Вице-премьер также поручил проработать предложения об усилении ответственности за незаконное присоединение к электросетям, хищение электроэнергии, а также нарушение запрета на ограничение майнинговой деятельности в части электроснабжения", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250711/novak-859403938.html

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россия, финансы, александр новак