https://1prime.ru/20250717/novak-859629775.html
Новак поручил изучить распределение энергомощности от запрета майнинга
Новак поручил изучить распределение энергомощности от запрета майнинга - 17.07.2025, ПРАЙМ
Новак поручил изучить распределение энергомощности от запрета майнинга
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго совместно с региональным властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T16:56+0300
2025-07-17T16:56+0300
2025-07-17T16:56+0300
энергетика
россия
александр новак
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго совместно с региональным властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму перераспределения мощности, высвобождаемой от запрета майнинга, на социально значимых потребителей, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак поручил министерству энергетики доработать предложения по введению четвертой категории надежности энергопотребителей, а также в тесном взаимодействии с региональными властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму перераспределения высвобождаемой мощности при ограничении майнинговой деятельности в регионе с целью подключения социально значимых потребителей к электрическим сетям", - сказано в сообщении по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинга. Минэнерго в ходе совещания доложило о текущем состоянии регулирования энергоснабжения майнинга в России, включая вопросы выявления и пресечения электропотребления майнерами в регионах, где эта деятельность запрещена. Был предложен ряд изменений в законодательство в целях дальнейшего совершенствования энергоснабжения майнинга.
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россия, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак
Новак поручил изучить распределение энергомощности от запрета майнинга
Новак поручил решить вопрос распределения энергомощности от запрета майнинга
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго совместно с региональным властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму перераспределения мощности, высвобождаемой от запрета майнинга, на социально значимых потребителей, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак поручил министерству энергетики доработать предложения по введению четвертой категории надежности энергопотребителей, а также в тесном взаимодействии с региональными властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму перераспределения высвобождаемой мощности при ограничении майнинговой деятельности в регионе с целью подключения социально значимых потребителей к электрическим сетям", - сказано в сообщении по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинга.
Минэнерго в ходе совещания доложило о текущем состоянии регулирования энергоснабжения майнинга в России, включая вопросы выявления и пресечения электропотребления майнерами в регионах, где эта деятельность запрещена. Был предложен ряд изменений в законодательство в целях дальнейшего совершенствования энергоснабжения майнинга.
Новак поручил усилить ответственность за нарушение запрета майнинга