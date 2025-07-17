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В Госдуме предложили ввести платное образование для детей мигрантов - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ввести платное образование для детей мигрантов
В Госдуме предложили ввести платное образование для детей мигрантов - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести платное образование для детей мигрантов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:32+0300
2025-07-17T13:32+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести платное образование в школах для детей мигрантов, не имеющих гражданства РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым на законодательном уровне ввести норму, согласно которой дети, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут обучаться в государственных и муниципальных школах только на платной основе", - сказано в письме. Отмечается, что согласно действующему законодательству дети мигрантов могут бесплатно обучаться в российских школах наравне с гражданами России, и количество детей мигрантов, обучающихся в российских школах, стремительно растёт: по официальным данным, их уже более 200 тысяч, причём почти половина из них недостаточно владеет русским языком. Кроме того, в документе сообщается, что в школах многих российских регионов наблюдается дефицит учебных мест (по некоторым оценкам, сейчас не хватает порядка 900 тысяч мест) и перегрузка педагогов, которым приходится работать сверх нормы. Авторы инициативы подчеркнули, что помимо нагрузки на бюджет государства, имеются и качественные проблемы образовательного процесса, ведь значительная часть детей мигрантов слабо владеет русским языком и демонстрирует низкую успеваемость, что замедляет общий темп обучения в классах: учителям приходится тратить дополнительное время на устранение языкового барьера, из-за чего программа усваивается медленнее, а уровень знаний снижается у всего класса. Нынешнее положение дел, по их словам, выглядит несправедливым по отношению к гражданам России и требует изменений. Депутаты считают, что иностранные граждане должны оплачивать обучение своих детей самостоятельно, не перекладывая соответствующие расходы на российских налогоплательщиков. Реализация данной меры, по мнению политиков, существенно снизит нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, а также уменьшится перегрузка учителей и повысится качество учебного процесса, поскольку сократится число учащихся, испытывающих трудности с языком и успеваемостью.
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бизнес, госдума, общество
Бизнес, Госдума, Общество
13:32 17.07.2025
 
В Госдуме предложили ввести платное образование для детей мигрантов

Депутаты от "Новых людей" предложили ввести платное образование для детей мигрантов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести платное образование в школах для детей мигрантов, не имеющих гражданства РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым на законодательном уровне ввести норму, согласно которой дети, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут обучаться в государственных и муниципальных школах только на платной основе", - сказано в письме.
Отмечается, что согласно действующему законодательству дети мигрантов могут бесплатно обучаться в российских школах наравне с гражданами России, и количество детей мигрантов, обучающихся в российских школах, стремительно растёт: по официальным данным, их уже более 200 тысяч, причём почти половина из них недостаточно владеет русским языком.
Кроме того, в документе сообщается, что в школах многих российских регионов наблюдается дефицит учебных мест (по некоторым оценкам, сейчас не хватает порядка 900 тысяч мест) и перегрузка педагогов, которым приходится работать сверх нормы.
Авторы инициативы подчеркнули, что помимо нагрузки на бюджет государства, имеются и качественные проблемы образовательного процесса, ведь значительная часть детей мигрантов слабо владеет русским языком и демонстрирует низкую успеваемость, что замедляет общий темп обучения в классах: учителям приходится тратить дополнительное время на устранение языкового барьера, из-за чего программа усваивается медленнее, а уровень знаний снижается у всего класса. Нынешнее положение дел, по их словам, выглядит несправедливым по отношению к гражданам России и требует изменений.
Депутаты считают, что иностранные граждане должны оплачивать обучение своих детей самостоятельно, не перекладывая соответствующие расходы на российских налогоплательщиков.
Реализация данной меры, по мнению политиков, существенно снизит нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, а также уменьшится перегрузка учителей и повысится качество учебного процесса, поскольку сократится число учащихся, испытывающих трудности с языком и успеваемостью.
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