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Российский рынок акций снизился после трех сессий роста

Российский рынок акций снизился после трех сессий роста - 17.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился после трех сессий роста

Российский рынок акций после трех торговых сессий роста в четверг снизился, направляясь к отметке 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T19:49+0300

2025-07-17T19:49+0300

2025-07-17T19:49+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после трех торговых сессий роста в четверг снизился, направляясь к отметке 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,56%, до 2761,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79% до 1171,89 пункта, долларовый РТС - на 0,85%, до 1112,64 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения до 0,9%. Рынок скорректировался вниз Российский рынок акций в основную сессию четверга после попыток остаться в плюсе все же перешел к снижению во второй половине дня. Индекс Мосбиржи направился к отметке 2750 пунктов. "Снижение объясняется отсутствием положительных геополитических и корпоративных новостей, а также продолжающимся закрытием реестров для получения дивиденда, которое способствует просадкам котировок голубых фишек", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В частности, на Мосбирже подешевели торговавшиеся без дивидендов бумаги "Сургутнефтегаза" (-13,8% "префы", -4,3% "обычка"), префы "Транснефти" (-11,5%), бумаги ЮГК (-5,5%), ВК (-3%). Подорожали торговавшиеся последний день с дивидендами бумаги "Аэрофлота" (+2,3%), Сбербанка (+1,4%), "Роснефти" (+0,6%). Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 1,2% до 69,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% до 98,6 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня ускорили коррекционное снижение от района краткосрочных сопротивлений 2800 пунктов и 1125 пунктов, ожидая новых значимых дивидендных отсечек в последний рабочий день недели, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В пятницу с гэпами откроются акции Сбербанка, "Роснефти" и "Аэрофлота", при этом доля первых двух бумаг в индикаторе Мосбиржи составляет 13,3% и 3,3% соответственно, в связи с чем влияние отсечек на общерыночную динамику будет особенно заметным. На следующей неделе рынок переключится на ожидания заседания ЦБ РФ 25 июля и вероятного продолжения цикла снижения ключевой ставки", - добавляет она. Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает в конце недели колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2700–2800 пунктов.

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рынок, индексы, сша, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, аэрофлот