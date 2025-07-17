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В Ленинградской области отменили воздушную опасность - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В Ленинградской области отменили воздушную опасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T05:47+0300
2025-07-17T05:47+0300
общество
россия
ленинградская область
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в ночь на четверг глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. "Отбой режима воздушной опасности в Ленинградской области", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
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общество , россия, ленинградская область
Общество , РОССИЯ, Ленинградская область
05:47 17.07.2025
 
В Ленинградской области отменили воздушную опасность

Губернатор Дрозденко сообщил об отмене воздушной опасности в Ленинградской области

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее в ночь на четверг глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области.
"Отбой режима воздушной опасности в Ленинградской области", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
 
ОбществоРОССИЯЛенинградская область
 
 
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