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В Ленинградской области отменили воздушную опасность

В Ленинградской области отменили воздушную опасность - 17.07.2025, ПРАЙМ

В Ленинградской области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T05:47+0300

2025-07-17T05:47+0300

2025-07-17T05:47+0300

общество

россия

ленинградская область

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в ночь на четверг глава региона сообщал об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. "Отбой режима воздушной опасности в Ленинградской области", - написал Дрозденко в Telegram-канале.

ленинградская область

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общество , россия, ленинградская область