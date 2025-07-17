https://1prime.ru/20250717/orban-859614256.html

Представитель МИД Украины нахамил Орбану

Представитель МИД Украины нахамил Орбану - 17.07.2025, ПРАЙМ

Представитель МИД Украины нахамил Орбану

Представитель украинского МИД Георгий Тихий нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану, попросив ИИ-модель Grok объяснить тому, где находится Украина. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T13:43+0300

2025-07-17T13:43+0300

2025-07-17T13:43+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Представитель украинского МИД Георгий Тихий нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану, попросив ИИ-модель Grok объяснить тому, где находится Украина. Ранее Орбан заявил, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется. "Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится?" - написал Тихий в соцсети X.

https://1prime.ru/20250716/byudzhet-859547660.html

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газ, украина, венгрия, виктор орбан, мид, ес