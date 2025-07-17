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Представитель МИД Украины нахамил Орбану - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Представитель МИД Украины нахамил Орбану
Представитель МИД Украины нахамил Орбану - 17.07.2025, ПРАЙМ
Представитель МИД Украины нахамил Орбану
Представитель украинского МИД Георгий Тихий нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану, попросив ИИ-модель Grok объяснить тому, где находится Украина. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:43+0300
2025-07-17T13:43+0300
политика
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Представитель украинского МИД Георгий Тихий нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану, попросив ИИ-модель Grok объяснить тому, где находится Украина. Ранее Орбан заявил, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется. "Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится?" - написал Тихий в соцсети X.
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газ, украина, венгрия, виктор орбан, мид, ес
Политика, Газ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, МИД, ЕС
13:43 17.07.2025
 
Представитель МИД Украины нахамил Орбану

МИД Украины попросил ИИ-модель Grok объяснить Орбану, где находится Украина

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Представитель украинского МИД Георгий Тихий нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану, попросив ИИ-модель Grok объяснить тому, где находится Украина.
Ранее Орбан заявил, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население, а это необходимо для расчетов доли страны в общем бюджете, сейчас никто на самом деле не знает, что называется Украиной и что от нее останется.
"Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору, что такое Украина и где она находится?" - написал Тихий в соцсети X.
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
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Вчера, 12:20
 
ПолитикаГазУКРАИНАВЕНГРИЯВиктор ОрбанМИДЕС
 
 
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