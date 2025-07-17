Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан назвал условие для мира на Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250717/orban-859638109.html
Орбан назвал условие для мира на Украине
Орбан назвал условие для мира на Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал условие для мира на Украине
Мир на Украине может быть достигнут только после масштабного многостороннего договора между Россией и США и в результате личной встречи лидеров двух стран,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T22:28+0300
2025-07-17T22:28+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
рф
сша
виктор орбан
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847929_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_d7f069a90541b26254d358bdf85cfbe6.jpg
БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. Мир на Украине может быть достигнут только после масштабного многостороннего договора между Россией и США и в результате личной встречи лидеров двух стран, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Моё мнение таково: пока президенты России и США не сядут за стол переговоров и не достигнут российско-американского соглашения, которое включает в себя не только российско-украинскую войну - важный, но не единственный пункт - но и другие: энергетику, вопрос цен на неё, экономические санкции, доступ России на американский рынок, технологии, контроль над вооружениями... война не закончится", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang. Он подчеркнул, что это мнение основано на анализе и одновременно на интуиции. Комментируя заявление Трампа о вторичных санкциях против покупателей российской энергии через 50 дней, Орбан заявил, что для Венгрии "это стало бы проблемой". "Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить достижение соглашения между Россией и Америкой в течение 50 дней. Я не надеюсь на российско-украинское соглашение. Все мои надежды на российско-американское соглашение", - отметил он. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://1prime.ru/20250717/orban-859614256.html
украина
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847929_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1120d1c93217d1ebf51b9c92426f80ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, рф, сша, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин
22:28 17.07.2025
 
Орбан назвал условие для мира на Украине

Орбан: мир на Украине будет достигнут после масштабного договора между Россией и США

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. Мир на Украине может быть достигнут только после масштабного многостороннего договора между Россией и США и в результате личной встречи лидеров двух стран, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Моё мнение таково: пока президенты России и США не сядут за стол переговоров и не достигнут российско-американского соглашения, которое включает в себя не только российско-украинскую войну - важный, но не единственный пункт - но и другие: энергетику, вопрос цен на неё, экономические санкции, доступ России на американский рынок, технологии, контроль над вооружениями... война не закончится", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang.
Он подчеркнул, что это мнение основано на анализе и одновременно на интуиции.
Комментируя заявление Трампа о вторичных санкциях против покупателей российской энергии через 50 дней, Орбан заявил, что для Венгрии "это стало бы проблемой".
"Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить достижение соглашения между Россией и Америкой в течение 50 дней. Я не надеюсь на российско-украинское соглашение. Все мои надежды на российско-американское соглашение", - отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018 - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Представитель МИД Украины нахамил Орбану
13:43
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАРФСШАВиктор ОрбанДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала