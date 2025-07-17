https://1prime.ru/20250717/orban-859638109.html

Орбан назвал условие для мира на Украине

Орбан назвал условие для мира на Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ

Орбан назвал условие для мира на Украине

Мир на Украине может быть достигнут только после масштабного многостороннего договора между Россией и США и в результате личной встречи лидеров двух стран,... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T22:28+0300

2025-07-17T22:28+0300

2025-07-17T22:28+0300

политика

россия

мировая экономика

украина

рф

сша

виктор орбан

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847929_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_d7f069a90541b26254d358bdf85cfbe6.jpg

БУДАПЕШТ, 17 июл - ПРАЙМ. Мир на Украине может быть достигнут только после масштабного многостороннего договора между Россией и США и в результате личной встречи лидеров двух стран, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Моё мнение таково: пока президенты России и США не сядут за стол переговоров и не достигнут российско-американского соглашения, которое включает в себя не только российско-украинскую войну - важный, но не единственный пункт - но и другие: энергетику, вопрос цен на неё, экономические санкции, доступ России на американский рынок, технологии, контроль над вооружениями... война не закончится", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang. Он подчеркнул, что это мнение основано на анализе и одновременно на интуиции. Комментируя заявление Трампа о вторичных санкциях против покупателей российской энергии через 50 дней, Орбан заявил, что для Венгрии "это стало бы проблемой". "Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить достижение соглашения между Россией и Америкой в течение 50 дней. Я не надеюсь на российско-украинское соглашение. Все мои надежды на российско-американское соглашение", - отметил он. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером. Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.

https://1prime.ru/20250717/orban-859614256.html

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, рф, сша, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин