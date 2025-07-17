https://1prime.ru/20250717/oruzhie-859638412.html

В Госдуму внесли проект об электронном паспорте на оружие и патроны

В Госдуму внесли проект об электронном паспорте на оружие и патроны - 17.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект об электронном паспорте на оружие и патроны

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие и патроны к нему, документ доступен в думской... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T22:08+0300

2025-07-17T22:08+0300

2025-07-17T22:28+0300

россия

общество

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83405/61/834056134_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_d037dc081dbcc16bc53591b7023adf47.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании электронного паспорта на гражданское и служебное оружие и патроны к нему, документ доступен в думской электронной базе. Изменения вносятся в закон "Об оружии". "Электронный паспорт на гражданское и служебное оружие и патроны к нему - электронный документ, содержащий систематизированные сведения о гражданском и служебном оружии и патронах к нему, оформленный в установленном порядке в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему", - сказано в сопроводительных документах. Отмечается, что гражданское и служебное оружие и патроны к нему, производимые и ввозимые в Россию или вывозимые из страны, подлежат учету в Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и патронов к нему. В документе сказано, что Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему является федеральной государственной информационной системой, функционирующей на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающей сбор данных и документов, подтверждающих эти данные, обработку, анализ, хранение и предоставление систематизированных сведений о гражданском и служебном оружии и патронов к нему. Законопроектом предусматривается, что в электронный паспорт вносятся сведения о технических и качественных характеристиках гражданского и служебного оружия и патронов к нему и сведения о подтверждении соответствия. Поставщики сведений, определяемые в порядке, утверждаемом правительством РФ, обязаны передавать оператору кадастра актуальные и достоверные сведения и документы, подтверждающие указанные сведения. Предполагается определить следующих поставщиков сведений: заводы-изготовители, поставщики (лица, осуществляющие поставки оружия), органы по сертификации и Федеральная служба по аккредитации. В сопроводительных документах добавляется, что положение о кадастре утверждается правительством РФ. Уточняется, что документ вступает в силу по истечении двух лет со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20250702/sovfed--859099272.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, госдума