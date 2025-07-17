Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций против России - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250717/otmena-859638604.html
Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций против России
Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций против России - 17.07.2025, ПРАЙМ
Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций против России
Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T22:51+0300
2025-07-17T23:40+0300
россия
мировая экономика
рф
словакия
роберт фицо
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg
БРАТИСЛАВА, 17 июл - ПРАЙМ. Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его соцсетях."Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций", — сказал политик.Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам."Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа, у нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных (Еврокомиссией. — Прим. ред.) гарантий", — пояснил сказал Фицо.В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
https://1prime.ru/20250716/frantsiya--859549857.html
рф
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2f0b0b48c17782217f95a7a3a0828056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, словакия, роберт фицо, facebook
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Facebook
22:51 17.07.2025 (обновлено: 23:40 17.07.2025)
 
Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций против России

Фицо: Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 17 июл - ПРАЙМ. Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.
"Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций", — сказал политик.
Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.
"Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа, у нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных (Еврокомиссией. — Прим. ред.) гарантий", — пояснил сказал Фицо.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Франция вновь стала основным покупателем российского газа в ЕС
Вчера, 13:07
 
РОССИЯМировая экономикаРФСЛОВАКИЯРоберт ФицоFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала