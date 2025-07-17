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Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций против России

Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций против России - 17.07.2025, ПРАЙМ

Словакия не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций против России

Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T22:51+0300

2025-07-17T22:51+0300

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БРАТИСЛАВА, 17 июл - ПРАЙМ. Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его соцсетях."Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций", — сказал политик.Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам."Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа, у нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных (Еврокомиссией. — Прим. ред.) гарантий", — пояснил сказал Фицо.В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.

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россия, мировая экономика, рф, словакия, роберт фицо, facebook