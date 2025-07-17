Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 40% россиян получали неверную оценку их навыков от работодателей - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/otsenka-859584146.html
Более 40% россиян получали неверную оценку их навыков от работодателей
Более 40% россиян получали неверную оценку их навыков от работодателей - 17.07.2025, ПРАЙМ
Более 40% россиян получали неверную оценку их навыков от работодателей
Более 40% россиян получали неверную оценку их компетенций от работодателей, в том числе во время прохождения собеседования и в начале карьеры, говорится в... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T07:45+0300
2025-07-17T07:45+0300
экономика
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859584146.jpg?1752727548
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Более 40% россиян получали неверную оценку их компетенций от работодателей, в том числе во время прохождения собеседования и в начале карьеры, говорится в исследовании платформы hh.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Так, более 40% опрошенных россиян сталкивалась с неверной оценкой их навыков работодателями, например в ходе собеседований или в начале карьерного пути", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 724 представителей компаний и 2,7 тысячи соискателей из РФ. Чаще всего соискатели сталкиваются именно с занижением уровня их навыков, указывают аналитики. Особенно это прослеживается в IT-сфере, где каждый второй специалист получал несправедливые оценки его знаний от работодателя. Причем основными причинами этого называются отсутствие демонстрации навыка и разное толкование его содержания. Также в исследовании отмечается, что больше всего активным развитием компетенций занимаются представители IT-сферы - там доля заинтересованных работников достигает 50%, тогда как в целом по рынку этот показатель находится на уровне 40%. А доля соискателей, которые в той или иной мере уделяют время развитию своих навыков, составляет 93%. При этом только 3 из 10 респондентов считают, что уровень их профессиональных знаний полностью соответствует требованиям желаемой позиции. "В частности, треть (31%) опрошенных россиян признались, что знают основные методы и технологии, но у них есть пробелы в знаниях при работе со сложными задачами", - добавляют аналитики.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ
07:45 17.07.2025
 
Более 40% россиян получали неверную оценку их навыков от работодателей

Hh.ru: более 40% россиян получали неверную оценку своих навыков от работодателей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Более 40% россиян получали неверную оценку их компетенций от работодателей, в том числе во время прохождения собеседования и в начале карьеры, говорится в исследовании платформы hh.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Так, более 40% опрошенных россиян сталкивалась с неверной оценкой их навыков работодателями, например в ходе собеседований или в начале карьерного пути", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 724 представителей компаний и 2,7 тысячи соискателей из РФ.
Чаще всего соискатели сталкиваются именно с занижением уровня их навыков, указывают аналитики. Особенно это прослеживается в IT-сфере, где каждый второй специалист получал несправедливые оценки его знаний от работодателя. Причем основными причинами этого называются отсутствие демонстрации навыка и разное толкование его содержания.
Также в исследовании отмечается, что больше всего активным развитием компетенций занимаются представители IT-сферы - там доля заинтересованных работников достигает 50%, тогда как в целом по рынку этот показатель находится на уровне 40%. А доля соискателей, которые в той или иной мере уделяют время развитию своих навыков, составляет 93%.
При этом только 3 из 10 респондентов считают, что уровень их профессиональных знаний полностью соответствует требованиям желаемой позиции. "В частности, треть (31%) опрошенных россиян признались, что знают основные методы и технологии, но у них есть пробелы в знаниях при работе со сложными задачами", - добавляют аналитики.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала