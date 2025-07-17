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Более 40% россиян получали неверную оценку их навыков от работодателей

Более 40% россиян получали неверную оценку их навыков от работодателей - 17.07.2025, ПРАЙМ

Более 40% россиян получали неверную оценку их навыков от работодателей

Более 40% россиян получали неверную оценку их компетенций от работодателей, в том числе во время прохождения собеседования и в начале карьеры, говорится в... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T07:45+0300

2025-07-17T07:45+0300

2025-07-17T07:45+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Более 40% россиян получали неверную оценку их компетенций от работодателей, в том числе во время прохождения собеседования и в начале карьеры, говорится в исследовании платформы hh.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Так, более 40% опрошенных россиян сталкивалась с неверной оценкой их навыков работодателями, например в ходе собеседований или в начале карьерного пути", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 724 представителей компаний и 2,7 тысячи соискателей из РФ. Чаще всего соискатели сталкиваются именно с занижением уровня их навыков, указывают аналитики. Особенно это прослеживается в IT-сфере, где каждый второй специалист получал несправедливые оценки его знаний от работодателя. Причем основными причинами этого называются отсутствие демонстрации навыка и разное толкование его содержания. Также в исследовании отмечается, что больше всего активным развитием компетенций занимаются представители IT-сферы - там доля заинтересованных работников достигает 50%, тогда как в целом по рынку этот показатель находится на уровне 40%. А доля соискателей, которые в той или иной мере уделяют время развитию своих навыков, составляет 93%. При этом только 3 из 10 респондентов считают, что уровень их профессиональных знаний полностью соответствует требованиям желаемой позиции. "В частности, треть (31%) опрошенных россиян признались, что знают основные методы и технологии, но у них есть пробелы в знаниях при работе со сложными задачами", - добавляют аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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