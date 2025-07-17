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Минцифры разработало изменения в правила отсрочки для IT-специалистов - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Минцифры разработало изменения в правила отсрочки для IT-специалистов
Минцифры разработало изменения в правила отсрочки для IT-специалистов - 17.07.2025, ПРАЙМ
Минцифры разработало изменения в правила отсрочки для IT-специалистов
Минцифры России разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов, но осеннего призыва 2025 года они не... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:16+0300
2025-07-17T12:17+0300
технологии
россия
минцифры
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Минцифры России разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов, но осеннего призыва 2025 года они не коснутся, сообщили в министерстве, комментируя проект постановления, опубликованный для общественного обсуждения. "Минцифры разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. ... Изменения не касаются осеннего призыва-2025", - говорится в Telegram-канале ведомства. Там рассказали о ряде изменений. Так, помимо прочего, компании при направлении списков в Минцифры теперь должны указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях. Также, если у IT-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания. В министерстве отметили, что изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в IT, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса. "Минцифры продолжает совершенствовать механизм IT-отсрочки, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики страны", - добавили в ведомстве.Ведомство также выступило с предложением давать отсрочку от призыва IT-специалистам из аккредитованных компаний, если они завершили обучение в вузе, но еще не получили диплом.
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технологии, россия, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Минцифры
12:16 17.07.2025 (обновлено: 12:17 17.07.2025)
 
Минцифры разработало изменения в правила отсрочки для IT-специалистов

Минцифры разработало изменения в правила отсрочки от призыва для IT-специалистов

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Минцифры России разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов, но осеннего призыва 2025 года они не коснутся, сообщили в министерстве, комментируя проект постановления, опубликованный для общественного обсуждения.
"Минцифры разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения. ... Изменения не касаются осеннего призыва-2025", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Там рассказали о ряде изменений. Так, помимо прочего, компании при направлении списков в Минцифры теперь должны указывать сведения о занимаемых IT-специалистами должностях. Также, если у IT-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания.
В министерстве отметили, что изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в IT, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса.
"Минцифры продолжает совершенствовать механизм IT-отсрочки, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики страны", - добавили в ведомстве.
Ведомство также выступило с предложением давать отсрочку от призыва IT-специалистам из аккредитованных компаний, если они завершили обучение в вузе, но еще не получили диплом.
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