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Трамп призвал Минюст и ФБР опубликовать данные по делу Эпштейна

Трамп призвал Минюст и ФБР опубликовать данные по делу Эпштейна - 17.07.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал Минюст и ФБР опубликовать данные по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп считает, что Минюст и ФБР должны опубликовать ранее не представленные данные по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T21:38+0300

2025-07-17T21:38+0300

2025-07-17T21:59+0300

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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Минюст и ФБР должны опубликовать ранее не представленные данные по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, если такие документы имеются, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент сказал, что если генеральный прокурор, министерство юстиции и ФБР располагают любыми дополнительными достоверными сведениями, относящимися к преступлениями Джеффри Эпштейна, то они должны их выложить. Он призвал их это сделать", - сообщила она журналистам на брифинге. Ранее лидер республиканской партии в сенате США Джон Тьюн призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна на фоне обвинений в адрес Трампа о связях с ним. В среду Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов", а также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, "купились" на этот обман. В интервью телеканалу Real America's Voice Трамп назвал наивными и неустойчивыми тех республиканцев, которые обвиняют его в предполагаемых связях с покойным финансистом. ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, где утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News глава минюста и генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В начале июля Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

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общество , финансы, сша, нью-йорк, дональд трамп, fox news