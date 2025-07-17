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Парковка рядом с аэропортом Геленджика откроется в ближайшие два месяца

Парковка рядом с аэропортом Геленджика откроется в ближайшие два месяца - 17.07.2025, ПРАЙМ

Парковка рядом с аэропортом Геленджика откроется в ближайшие два месяца

Дополнительная парковка рядом с аэропортом Геленджика откроется в ближайшие два месяца, строительство уже завершено, стоимость парковки будет ниже, чем у... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T04:29+0300

2025-07-17T04:29+0300

2025-07-17T04:29+0300

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СОЧИ, 17 июл - ПРАЙМ. Дополнительная парковка рядом с аэропортом Геленджика откроется в ближайшие два месяца, строительство уже завершено, стоимость парковки будет ниже, чем у парковки перед терминалом, сообщил РИА Новости коммерческий директор ООО "Аэропорт Геленджик" Денис Костенков. "В рамках реализации проекта по развитию аэропортовой инфраструктуры, нами завершено строительство дополнительной парковочной зоны вдоль улицы Солнцедарской. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Мы рассчитываем, что парковка заработает в ближайшие два месяца. Стоимость ее будет ниже, чем у парковки перед терминалом", - сказал агентству Костенков. Стоимость оплаты часа за стоянку в аэропорту Геленджика по тарифу "Парковка" составляет 300 рублей, за два часа - 500 рублей, за три - 600. За целые сутки водитель отдаст 700 рублей. Согласно тарифам, водители могут находиться на территории парковки аэропорта бесплатно первые 15 минут после проезда. Стоянка дольше 15 минут на первой и второй линии проезда вдоль терминала запрещена, видеозапись с подробной схемой движения опубликована в Telegram-канале авиагавани. В случае оставления автомобиля на указанных линиях дольше 15 минут применяется тариф в 1 тысячу рублей в час, сообщали в пресс-службе аэропорта Геленджик. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

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бизнес, геленджик, элиста, росавиация