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США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot - 17.07.2025, ПРАЙМ
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США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot - 17.07.2025, ПРАЙМ
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:22+0300
2025-07-17T15:22+0300
вооружения
швейцария
сша
украина
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ЖЕНЕВА, 17 июл – ПРАЙМ. США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине. Это следует из опубликованного заявления на сайте швейцарского федерального совета. "Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута", - сказано в документе. Уточняется, что Швейцария не знает, сколько систем будет затронуто и будет ли затронута поставка ракет, а также не знает продолжительности задержек. Правительство Швейцарии в 2022 году приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем была запланирована на 2026 год.
https://1prime.ru/20250716/otkaz-859577655.html
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швейцария, сша, украина
Вооружения, ШВЕЙЦАРИЯ, США, УКРАИНА
15:22 17.07.2025
 
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot

США уведомили Швейцарию о задержках поставок систем Patriot в пользу Украины

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© AFP / Ziv Koren
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ЖЕНЕВА, 17 июл – ПРАЙМ. США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине. Это следует из опубликованного заявления на сайте швейцарского федерального совета.
"Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута", - сказано в документе.
Уточняется, что Швейцария не знает, сколько систем будет затронуто и будет ли затронута поставка ракет, а также не знает продолжительности задержек.
Правительство Швейцарии в 2022 году приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем была запланирована на 2026 год.
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ВооруженияШВЕЙЦАРИЯСШАУКРАИНА
 
 
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