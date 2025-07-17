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США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot - 17.07.2025, ПРАЙМ
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:22+0300
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ЖЕНЕВА, 17 июл – ПРАЙМ. США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине. Это следует из опубликованного заявления на сайте швейцарского федерального совета. "Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута", - сказано в документе. Уточняется, что Швейцария не знает, сколько систем будет затронуто и будет ли затронута поставка ракет, а также не знает продолжительности задержек. Правительство Швейцарии в 2022 году приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем была запланирована на 2026 год.
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швейцария, сша, украина
Вооружения, ШВЕЙЦАРИЯ, США, УКРАИНА
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
США уведомили Швейцарию о задержках поставок систем Patriot в пользу Украины
ЖЕНЕВА, 17 июл – ПРАЙМ. США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине. Это следует из опубликованного заявления на сайте швейцарского федерального совета.
"Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута", - сказано в документе.
Уточняется, что Швейцария не знает, сколько систем будет затронуто и будет ли затронута поставка ракет, а также не знает продолжительности задержек.
Правительство Швейцарии в 2022 году приобрело у США 36 истребителей F-35A и пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Поставка этих систем была запланирована на 2026 год.
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