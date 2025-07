https://1prime.ru/20250717/pepsico--859613600.html

Чистая прибыль PepsiCo в I полугодии сократилась в 1,65 раза

2025-07-17T13:37+0300

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., приходящаяся на головную компанию, в первом полугодии 2025 года сократилась в 1,65 раза в годовом выражении и составила 3,097 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 2,25 доллара против 3,71 доллара годом ранее. Выручка компании незначительно снизилась - до 40,645 миллиарда долларов, органический рост составил 1,7%. Операционная прибыль снизилась в 1,5 раза к прошлому году - до 4,372 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль PepsiCo, приходящаяся на головную компанию, упала в 2,4 раза в годовом исчислении - до 1,263 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,92 доллара против 2,23 доллара во втором квартале 2024 года. Скорректированная прибыль на акцию составила 2,12 доллара, что выше прогноза в 2,03 доллара. Выручка компании увеличилась на 1% в годовом выражении, до 22,726 миллиарда долларов (органический рост на 2,1%), оказавшись больше прогноза в 22,25 миллиарда. Операционная прибыль опустилась в 2,3 раза к прошлому году, до 1,789 миллиарда долларов. Компания ожидает скорректированного органического роста продаж по итогам 2025 года на 1-3%. На предварительных торгах акции компании дорожают на 2%. PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие. Штат компании оценивается в 318 тысяч сотрудников.

