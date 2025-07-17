Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль PepsiCo в I полугодии сократилась в 1,65 раза - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/pepsico--859613600.html
Чистая прибыль PepsiCo в I полугодии сократилась в 1,65 раза
Чистая прибыль PepsiCo в I полугодии сократилась в 1,65 раза - 17.07.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль PepsiCo в I полугодии сократилась в 1,65 раза
Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., приходящаяся на головную компанию, в первом полугодии 2025 года сократилась в 1,65 раза в годовом выражении и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:37+0300
2025-07-17T13:37+0300
экономика
бизнес
pepsico
https://cdnn.1prime.ru/img/83817/88/838178818_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_c672c1ab5f713c9b4e0e1b2185b923b5.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., приходящаяся на головную компанию, в первом полугодии 2025 года сократилась в 1,65 раза в годовом выражении и составила 3,097 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 2,25 доллара против 3,71 доллара годом ранее. Выручка компании незначительно снизилась - до 40,645 миллиарда долларов, органический рост составил 1,7%. Операционная прибыль снизилась в 1,5 раза к прошлому году - до 4,372 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль PepsiCo, приходящаяся на головную компанию, упала в 2,4 раза в годовом исчислении - до 1,263 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,92 доллара против 2,23 доллара во втором квартале 2024 года. Скорректированная прибыль на акцию составила 2,12 доллара, что выше прогноза в 2,03 доллара. Выручка компании увеличилась на 1% в годовом выражении, до 22,726 миллиарда долларов (органический рост на 2,1%), оказавшись больше прогноза в 22,25 миллиарда. Операционная прибыль опустилась в 2,3 раза к прошлому году, до 1,789 миллиарда долларов. Компания ожидает скорректированного органического роста продаж по итогам 2025 года на 1-3%. На предварительных торгах акции компании дорожают на 2%. PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие. Штат компании оценивается в 318 тысяч сотрудников.
https://1prime.ru/20250507/rospatent-857367794.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83817/88/838178818_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_fc42db30d080b761e2a61ae9140401c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, pepsico
Экономика, Бизнес, PepsiCo
13:37 17.07.2025
 
Чистая прибыль PepsiCo в I полугодии сократилась в 1,65 раза

Чистая прибыль PepsiCo в I полугодии сократилась до $3,1 миллиардов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкCoca-Cola и PepsiCo приостановили работу в России
Coca-Cola и PepsiCo приостановили работу в России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., приходящаяся на головную компанию, в первом полугодии 2025 года сократилась в 1,65 раза в годовом выражении и составила 3,097 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,25 доллара против 3,71 доллара годом ранее. Выручка компании незначительно снизилась - до 40,645 миллиарда долларов, органический рост составил 1,7%. Операционная прибыль снизилась в 1,5 раза к прошлому году - до 4,372 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль PepsiCo, приходящаяся на головную компанию, упала в 2,4 раза в годовом исчислении - до 1,263 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,92 доллара против 2,23 доллара во втором квартале 2024 года. Скорректированная прибыль на акцию составила 2,12 доллара, что выше прогноза в 2,03 доллара.
Выручка компании увеличилась на 1% в годовом выражении, до 22,726 миллиарда долларов (органический рост на 2,1%), оказавшись больше прогноза в 22,25 миллиарда. Операционная прибыль опустилась в 2,3 раза к прошлому году, до 1,789 миллиарда долларов.
Компания ожидает скорректированного органического роста продаж по итогам 2025 года на 1-3%.
На предварительных торгах акции компании дорожают на 2%.
PepsiCo Inc. - американская компания, образованная в 1965 году после слияния Frito-Lay Inc. и Pepsi-Cola. В портфель ее брендов входят более 500 брендов, в том числе Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda, Cheetos и другие. Штат компании оценивается в 318 тысяч сотрудников.
Бутылки с газированным напитком Pepsi - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
PepsiCo собирается зарегистрировать в России товарный знак "Rockstar"
7 мая, 15:35
 
ЭкономикаБизнесPepsiCo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала