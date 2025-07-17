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Источник: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ

Источник: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ - 17.07.2025, ПРАЙМ

Источник: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ

Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:53+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого процесса, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорной группе РФ. В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих помимо переданных ранее 6 тысяч. "Украинской стороне будет передано 3 тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня - начало именно этого трека", - сказал источник.

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общество , россия, санкт-петербург, украина, владимир путин, всу