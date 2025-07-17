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Источник: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ
Источник: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ - 17.07.2025, ПРАЙМ
Источник: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ
Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:53+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого процесса, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорной группе РФ. В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих помимо переданных ранее 6 тысяч. "Украинской стороне будет передано 3 тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня - начало именно этого трека", - сказал источник.
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Политика, Общество , РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ
Источник: Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ
Источник РИА Новости: РФ передаст Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия передаст украинской стороне в общей сложности еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, состоявшаяся в четверг передача 1 тысячи тел является началом этого процесса, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорной группе РФ.
В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих помимо переданных ранее 6 тысяч.
"Украинской стороне будет передано 3 тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня - начало именно этого трека", - сказал источник.
Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ