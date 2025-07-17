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Россиян предупредили об изменении размера пенсии при переезде
Россиян предупредили об изменении размера пенсии при переезде - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об изменении размера пенсии при переезде
Если пенсионер проживал в одном регионе и переехал в другой, то его ежемесячная выплата может измениться. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T02:02+0300
2025-07-17T02:02+0300
2025-07-17T02:02+0300
пенсии
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Если пенсионер проживал в одном регионе и переехал в другой, то его ежемесячная выплата может измениться. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова.Она подчеркивает, что при переезде федеральные надбавки не отменяются, а вот региональные могут измениться.Допустим, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, то северная надбавка к пенсии будет отменена, пояснила эксперт.Такая же ситуация с чернобыльской зоной и сельскими территориями, добавила эксперт.При этом если гражданин переезжает из одного северного региона в другой, то сумма выплаты может даже стать больше.Кроме этого, не стоит забывать про дополнительные выплаты от субъектов - в случае, если гражданин переезжает, он их может потерять. С другой стороны, можно приобрести выплаты в новом месте жительства."Все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде из одного региона в другой", - заключила Коваленко.
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пенсии, переезд, общество
Пенсии, переезд, Общество
Россиян предупредили об изменении размера пенсии при переезде
Доцент Коваленко рассказала, чья пенсия изменится при переезде
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Если пенсионер проживал в одном регионе и переехал в другой, то его ежемесячная выплата может измениться. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Она подчеркивает, что при переезде федеральные надбавки не отменяются, а вот региональные могут измениться.
Допустим, если гражданин проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть страны, то северная надбавка к пенсии будет отменена, пояснила эксперт.
Такая же ситуация с чернобыльской зоной и сельскими территориями, добавила эксперт.
При этом если гражданин переезжает из одного северного региона в другой, то сумма выплаты может даже стать больше.
Кроме этого, не стоит забывать про дополнительные выплаты от субъектов - в случае, если гражданин переезжает, он их может потерять. С другой стороны, можно приобрести выплаты в новом месте жительства.
"Все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде из одного региона в другой", - заключила Коваленко.