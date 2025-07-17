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В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах
В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах - 17.07.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах
Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:58+0300
2025-07-17T10:58+0300
мошенничество
общество
россия
мвд
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как обезопасить частную переписку… Закройте все активные сеансы… Настройте двухфакторную аутентификацию… При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы", - говорится в сообщении. Правоохранители также советуют связаться со знакомым лично, если от него пришло подозрительное сообщение и не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров.
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общество , россия, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МВД
10:58 17.07.2025
 
В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах

МВД призвало не открывать файлы от неизвестных отправителей в мессенджерах

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как обезопасить частную переписку… Закройте все активные сеансы… Настройте двухфакторную аутентификацию… При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы", - говорится в сообщении.
Правоохранители также советуют связаться со знакомым лично, если от него пришло подозрительное сообщение и не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров.
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