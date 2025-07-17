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России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков - 17.07.2025, ПРАЙМ
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России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков
России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков - 17.07.2025, ПРАЙМ
России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков
России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию. Об этом заявил официальный... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:43+0300
2025-07-17T12:43+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря главы государства, Россия ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Кроме того, по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:43 17.07.2025
 
России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков

Песков: России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
© POOL
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам пресс-секретаря главы государства, Россия ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Кроме того, по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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