https://1prime.ru/20250717/peskov-859609736.html
России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков
России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков - 17.07.2025, ПРАЙМ
России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков
России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию. Об этом заявил официальный... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:43+0300
2025-07-17T12:43+0300
2025-07-17T12:43+0300
политика
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря главы государства, Россия ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Кроме того, по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
https://1prime.ru/20250717/medinskiy-859602837.html
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
России и Украине предстоит 3 раунд переговоров, заявил Песков
Песков: России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам пресс-секретаря главы государства, Россия ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Кроме того, по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
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