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Песков прокомментировал проект о штрафах за поиск экстремистских материалов
Песков прокомментировал проект о штрафах за поиск экстремистских материалов - 17.07.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал проект о штрафах за поиск экстремистских материалов
В Кремле не знают деталей инициативы о штрафах за поиск экстремистских материалов, но видели резонанс. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:46+0300
2025-07-17T12:46+0300
2025-07-17T12:47+0300
россия
общество
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госдума
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В Кремле не знают деталей инициативы о штрафах за поиск экстремистских материалов, но видели резонанс. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я не могу сейчас комментировать законопроект, я не знаком с этой инициативой депутатов. Я с ней не знаком, не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.Он также добавил, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на вопросы людей. Ко всему прочему, ему неизвестно о планах по якобы созданию в России органа, координирующего отключения мобильного интернета.Раннее источник Госдуме сообщал РИА Новости, что там в четверг рассмотрят проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов.
https://1prime.ru/20250716/vpn-859553008.html
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россия, общество , дмитрий песков, госдума
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, Госдума
Песков прокомментировал проект о штрафах за поиск экстремистских материалов
Песков: в Кремле не знают деталей проекта о штрафах за поиск экстремистских материалов
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В Кремле не знают деталей инициативы о штрафах за поиск экстремистских материалов, но видели резонанс. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я не могу сейчас комментировать законопроект, я не знаком с этой инициативой депутатов. Я с ней не знаком, не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Он также добавил, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на вопросы людей. Ко всему прочему, ему неизвестно о планах по якобы созданию в России органа, координирующего отключения мобильного интернета.
Раннее источник Госдуме сообщал РИА Новости, что там в четверг рассмотрят проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов.
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