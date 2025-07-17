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Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков - 17.07.2025, ПРАЙМ
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков
Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:52+0300
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политика
россия
общество
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. "Мы продолжаем анализировать эти заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, общество , сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:52 17.07.2025
 
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков

Песков: Кремль продолжает анализировать недавние заявления Трампа

© AFP / Jewel Samad%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© AFP / Jewel Samad
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
"Мы продолжаем анализировать эти заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
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ПолитикаРОССИЯОбществоСШАМОСКВАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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