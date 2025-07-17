https://1prime.ru/20250717/peskov-859610390.html
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков - 17.07.2025, ПРАЙМ
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков
Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:52+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. "Мы продолжаем анализировать эти заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Политика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков
Песков: Кремль продолжает анализировать недавние заявления Трампа
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кремль продолжает анализировать недавние заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Трамп заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
"Мы продолжаем анализировать эти заявления", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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