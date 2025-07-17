https://1prime.ru/20250717/peskov-859612309.html
В Кремле прокомментировали ограничения в работе мобильного интернета
В Кремле прокомментировали ограничения в работе мобильного интернета - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ограничения в работе мобильного интернета
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ, заявил, что сущность киевского режима не меняется,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:18+0300
2025-07-17T13:18+0300
2025-07-17T13:18+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ, заявил, что сущность киевского режима не меняется, угроза от них очевидна, поэтому нужны меры безопасности. "Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что се, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправдано, это приоритет.
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россия, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ограничения в работе мобильного интернета
Песков: сущность киевского режима не меняется, угроза от них очевидна
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ, заявил, что сущность киевского режима не меняется, угроза от них очевидна, поэтому нужны меры безопасности.
"Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что се, что связано с обеспечением безопасности граждан, оправдано, это приоритет.
Кремль продолжает анализировать заявления Трампа, заявил Песков