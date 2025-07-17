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Британия поддержала план Трампа по поставкам вооружений Украине
Британия поддержала план Трампа по поставкам вооружений Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ
Британия поддержала план Трампа по поставкам вооружений Украине
Великобритания поддерживает план президента США Дональда Трампа по поставкам вооружений Украине через союзников по НАТО и намерена принять в нем участие, заявил | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T20:34+0300
2025-07-17T20:34+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Великобритания поддерживает план президента США Дональда Трампа по поставкам вооружений Украине через союзников по НАТО и намерена принять в нем участие, заявил в четверг британский министр обороны Джон Хили. "Великобритания поддерживает этот план и мы планируем сыграть в нем свою роль в полной мере", - заявил Хили в ходе выступления в британском парламенте. Данный вопрос будет обсуждаться в ходе следующего заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, которое пройдет в понедельник, добавил министр. Хили также объявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила планирование структур командования контингента на Украине, который участники коалиции хотят направить в страну в случае прекращения огня. Ранее в июле британский премьер Кир Стармер заявил, что штаб-квартира коалиции уже работает в Париже, а командные структуры прорабатываются. По словам министра, с марта Великобритания поставила на Украину почти 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Ранее Лондон заявил о планах увеличить поставки БПЛА Киеву в 10 раз. Кроме того, Великобритания выделит 40 миллионов фунтов стерлингов (53 миллиона долларов) военной помощи Киеву помимо 4,5 миллиардов фунтов стерлингов запланированной на этот год военной помощи. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, киев, великобритания, дональд трамп, кир стармер, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Британия поддержала план Трампа по поставкам вооружений Украине
Британия поддержала план Трампа по поставкам вооружений Украине через НАТО
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Великобритания поддерживает план президента США Дональда Трампа по поставкам вооружений Украине через союзников по НАТО и намерена принять в нем участие, заявил в четверг британский министр обороны Джон Хили.
"Великобритания поддерживает этот план и мы планируем сыграть в нем свою роль в полной мере", - заявил Хили в ходе выступления в британском парламенте.
Данный вопрос будет обсуждаться в ходе следующего заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, которое пройдет в понедельник, добавил министр.
Хили также объявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила планирование структур командования контингента на Украине, который участники коалиции хотят направить в страну в случае прекращения огня. Ранее в июле британский премьер Кир Стармер заявил, что штаб-квартира коалиции уже работает в Париже, а командные структуры прорабатываются.
По словам министра, с марта Великобритания поставила на Украину почти 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Ранее Лондон заявил о планах увеличить поставки БПЛА Киеву в 10 раз. Кроме того, Великобритания выделит 40 миллионов фунтов стерлингов (53 миллиона долларов) военной помощи Киеву помимо 4,5 миллиардов фунтов стерлингов запланированной на этот год военной помощи.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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