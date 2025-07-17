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Исландия не станет сразу отвечать на введение пошлин США, пишут СМИ
Исландия не станет сразу отвечать на введение пошлин США, пишут СМИ - 17.07.2025, ПРАЙМ
Исландия не станет сразу отвечать на введение пошлин США, пишут СМИ
Исландия не планирует сразу прибегать к ответным мерам на введение США десятипроцентных пошлин на импорт из страны, сообщает издание Politico по итогам интервью | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:48+0300
2025-07-17T10:48+0300
2025-07-17T10:48+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Исландия не планирует сразу прибегать к ответным мерам на введение США десятипроцентных пошлин на импорт из страны, сообщает издание Politico по итогам интервью с главой МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. "У Рейкьявика нет срочных планов по ответным мерам", - пишет издание. Министр отметила, что Исландия нацелена на диалог с американским правительством. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ввести импортные пошлины в размере 10-15% на товары из 150 стран, которые не являются крупными экономиками. Американский президент также объявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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Экономика, США, Исландия, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИД
Исландия не станет сразу отвечать на введение пошлин США, пишут СМИ
Politico: Исландия не станет сразу отвечать на введение пошлин США
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Исландия не планирует сразу прибегать к ответным мерам на введение США десятипроцентных пошлин на импорт из страны, сообщает издание Politico по итогам интервью с главой МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.
"У Рейкьявика нет срочных планов по ответным мерам", - пишет издание.
Министр отметила, что Исландия нацелена на диалог с американским правительством.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ввести импортные пошлины в размере 10-15% на товары из 150 стран, которые не являются крупными экономиками.
Американский президент также объявлял, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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