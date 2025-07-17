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Саратовская полиция составила пять материалов на водителя за нарушение ПДД
Саратовская полиция составила пять материалов на водителя за нарушение ПДД - 17.07.2025, ПРАЙМ
Саратовская полиция составила пять материалов на водителя за нарушение ПДД
Саратовская полиция составила пять административных материалов на водителя после публикации видео, где его машина с развевающимися флагами Азербайджана грубо... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:37+0300
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САРАТОВ, 17 июл - ПРАЙМ. Саратовская полиция составила пять административных материалов на водителя после публикации видео, где его машина с развевающимися флагами Азербайджана грубо нарушает ПДД, сообщил региональный главк МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен ВАЗ-2107 синего цвета, из окон которого вывешены флаги Азербайджана. Автомобиль виляет по дороге, неоднократно пересекая двойную сплошную линию разметки. В Госавтоинспекции Саратова сообщили РИА Новости, что ведомство проводит проверку.
"В отношении водителя ВАЗ 2107 синего цвета составлено два административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), по статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) составлено (еще) два административных материала и административный материал по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками)", - говорится в Telegram-канале главка.
Санкции этих статей КоАП РФ предусматривают наказание вплоть до года лишения водительских прав.
По данным полиции, грубое нарушение правил дорожного движения было допущено на улице Шехурдина в Саратове.
Полицейские установили, что, помимо 27-летнего водителя синего ВАЗ-2107, нарушили ПДД и 27-летний водитель серебристого "ВАЗ 2107" и 56-летний водитель Changan Uni K. Всех троих доставили в отдел полиции, где их привлекли к административной ответственности.
"В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и местонахождение остальных участников происшествия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - добавили в главке.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, АЗЕРБАЙДЖАН, МВД
Саратовская полиция составила пять материалов на водителя за нарушение ПДД
Саратовская полиция составила пять материалов на водителя за нарушение ПДД
САРАТОВ, 17 июл - ПРАЙМ. Саратовская полиция составила пять административных материалов на водителя после публикации видео, где его машина с развевающимися флагами Азербайджана грубо нарушает ПДД, сообщил региональный главк МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен ВАЗ-2107 синего цвета, из окон которого вывешены флаги Азербайджана. Автомобиль виляет по дороге, неоднократно пересекая двойную сплошную линию разметки. В Госавтоинспекции Саратова сообщили РИА Новости, что ведомство проводит проверку.
"В отношении водителя ВАЗ 2107 синего цвета составлено два административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), по статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) составлено (еще) два административных материала и административный материал по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками)", - говорится в Telegram-канале главка.
Санкции этих статей КоАП РФ предусматривают наказание вплоть до года лишения водительских прав.
По данным полиции, грубое нарушение правил дорожного движения было допущено на улице Шехурдина в Саратове.
Полицейские установили, что, помимо 27-летнего водителя синего ВАЗ-2107, нарушили ПДД и 27-летний водитель серебристого "ВАЗ 2107" и 56-летний водитель Changan Uni K. Всех троих доставили в отдел полиции, где их привлекли к административной ответственности.
"В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и местонахождение остальных участников происшествия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - добавили в главке.