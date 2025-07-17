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ГД приняла поправки об ответственности за передачу информации в интернете
ГД приняла поправки об ответственности за передачу информации в интернете - 17.07.2025, ПРАЙМ
ГД приняла поправки об ответственности за передачу информации в интернете
Госдума на пленарном заседании приняла поправку об уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы за организацию передачи информации для регистрации и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:40+0300
2025-07-17T14:40+0300
2025-07-17T14:40+0300
технологии
общество
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госдума
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку об уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы за организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете в целях совершения преступлений или из корыстной заинтересованности. Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Устанавливается, что организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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технологии, общество , россия, госдума
Технологии, Общество , РОССИЯ, Госдума
ГД приняла поправки об ответственности за передачу информации в интернете
Госдума приняла поправку о наказании за передачу данных для регистрации в сети
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку об уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы за организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете в целях совершения преступлений или из корыстной заинтересованности.
Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ.
Устанавливается, что организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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