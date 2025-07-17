Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/poshliny-859608805.html
ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ
ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ - 17.07.2025, ПРАЙМ
ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ
Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:28+0300
2025-07-17T12:28+0300
экономика
сша
вашингтон
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
financial times
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. "ЕС готовит список потенциальных пошлин на услуги США, а также мер экспортного контроля в качестве части своих возможных ответных действий в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном", - говорится в публикации. По словам одного из собеседников издания, возможные ответные меры ЕС не будут ограничиваться лишь технологическими компаниями США. Как отмечается, Еврокомиссия еще не представила список соответствующих мер в отношении Штатов странам-членам ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://1prime.ru/20250717/indoneziya--859600763.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, financial times, ек
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times, ЕК
12:28 17.07.2025
 
ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ

FT: ЕС готовит варианты ответных мер на провал торговых переговоров с США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
"ЕС готовит список потенциальных пошлин на услуги США, а также мер экспортного контроля в качестве части своих возможных ответных действий в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном", - говорится в публикации.
По словам одного из собеседников издания, возможные ответные меры ЕС не будут ограничиваться лишь технологическими компаниями США.
Как отмечается, Еврокомиссия еще не представила список соответствующих мер в отношении Штатов странам-членам ЕС.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Индонезия добилась снижения импортных пошлин США
11:06
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСFinancial TimesЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала