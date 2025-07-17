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ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ

ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ - 17.07.2025, ПРАЙМ

ЕС может ввести пошлины на услуги США, пишут СМИ

Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T12:28+0300

2025-07-17T12:28+0300

2025-07-17T12:28+0300

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вашингтон

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США, они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. "ЕС готовит список потенциальных пошлин на услуги США, а также мер экспортного контроля в качестве части своих возможных ответных действий в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном", - говорится в публикации. По словам одного из собеседников издания, возможные ответные меры ЕС не будут ограничиваться лишь технологическими компаниями США. Как отмечается, Еврокомиссия еще не представила список соответствующих мер в отношении Штатов странам-членам ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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сша, вашингтон, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, financial times, ек