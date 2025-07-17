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Посол Эквадора оценил ситуацию с поставками бананов в Россию

Посол Эквадора оценил ситуацию с поставками бананов в Россию - 17.07.2025, ПРАЙМ

Посол Эквадора оценил ситуацию с поставками бананов в Россию

Нет причин опасаться, что поставки бананов из Эквадора в Россию будут вновь частично приостановлены, как это было в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T07:30+0300

2025-07-17T07:30+0300

2025-07-17T07:30+0300

россия

экономика

эквадор

москва

рф

россельхознадзор

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Нет причин опасаться, что поставки бананов из Эквадора в Россию будут вновь частично приостановлены, как это было в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "(Такой угрозы - ред.) нет. В прошлом году была конъюнктурная ситуация, которую, к счастью, преодолели. Приостановка, затронувшая пять компаний, продлилась 12 дней, не более того. И после этого, согласно статистике, мы сохранили долю в 98% на российском рынке бананов", - сказал собеседник агентства. Он с улыбкой отметил, что на поставках бананов на рынок РФ могло бы сказаться сокращение потребления бананов россиянами. "Надеюсь, такого не произойдет", - добавил дипломат. В феврале 2024 года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.

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