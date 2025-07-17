Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Эквадора оценил ситуацию с поставками бананов в Россию - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/posol-859584043.html
Посол Эквадора оценил ситуацию с поставками бананов в Россию
Посол Эквадора оценил ситуацию с поставками бананов в Россию - 17.07.2025, ПРАЙМ
Посол Эквадора оценил ситуацию с поставками бананов в Россию
Нет причин опасаться, что поставки бананов из Эквадора в Россию будут вновь частично приостановлены, как это было в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T07:30+0300
2025-07-17T07:30+0300
россия
экономика
эквадор
москва
рф
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859584043.jpg?1752726643
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Нет причин опасаться, что поставки бананов из Эквадора в Россию будут вновь частично приостановлены, как это было в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "(Такой угрозы - ред.) нет. В прошлом году была конъюнктурная ситуация, которую, к счастью, преодолели. Приостановка, затронувшая пять компаний, продлилась 12 дней, не более того. И после этого, согласно статистике, мы сохранили долю в 98% на российском рынке бананов", - сказал собеседник агентства. Он с улыбкой отметил, что на поставках бананов на рынок РФ могло бы сказаться сокращение потребления бананов россиянами. "Надеюсь, такого не произойдет", - добавил дипломат. В феврале 2024 года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
эквадор
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, эквадор, москва, рф, россельхознадзор
РОССИЯ, Экономика, ЭКВАДОР, МОСКВА, РФ, Россельхознадзор
07:30 17.07.2025
 
Посол Эквадора оценил ситуацию с поставками бананов в Россию

Посол Флорес: нет причин опасаться возобновления поставок бананов из Эквадора в Россию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Нет причин опасаться, что поставки бананов из Эквадора в Россию будут вновь частично приостановлены, как это было в 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"(Такой угрозы - ред.) нет. В прошлом году была конъюнктурная ситуация, которую, к счастью, преодолели. Приостановка, затронувшая пять компаний, продлилась 12 дней, не более того. И после этого, согласно статистике, мы сохранили долю в 98% на российском рынке бананов", - сказал собеседник агентства.
Он с улыбкой отметил, что на поставках бананов на рынок РФ могло бы сказаться сокращение потребления бананов россиянами.
"Надеюсь, такого не произойдет", - добавил дипломат.
В феврале 2024 года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
 
ЭкономикаРОССИЯЭКВАДОРМОСКВАРФРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала