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Правительство обсудит субсидии аэропортам юга и центральной части России
Правительство обсудит субсидии аэропортам юга и центральной части России - 17.07.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит субсидии аэропортам юга и центральной части России
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:18+0300
2025-07-17T00:18+0300
2025-07-17T00:18+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024 - июне 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Росавиации в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам", - говорится в сообщении.
Субсидии будут выделяться на частичное возмещение расходов по "обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2024 года – июнь 2025 года", поясняет пресс-служба.
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Правительство обсудит субсидии аэропортам юга и центральной части России
Правительство обсудит субсидии аэропортам юга и центральной части России
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024 - июне 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Росавиации в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам", - говорится в сообщении.
Субсидии будут выделяться на частичное возмещение расходов по "обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2024 года – июнь 2025 года", поясняет пресс-служба.