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Проезд по участку трассы "Колыма" в Магаданской области открыт - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Проезд по участку трассы "Колыма" в Магаданской области открыт
Проезд по участку трассы "Колыма" в Магаданской области открыт - 17.07.2025, ПРАЙМ
Проезд по участку трассы "Колыма" в Магаданской области открыт
Дорожники в четверг открыли проезд по участку трассы "Колыма" в Магаданской области, затопленному после дождей, движение на нем пока одностороннее, сообщает... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T06:27+0300
2025-07-17T06:27+0300
бизнес
россия
магаданская область
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МАГАДАН, 17 июл - ПРАЙМ. Дорожники в четверг открыли проезд по участку трассы "Колыма" в Магаданской области, затопленному после дождей, движение на нем пока одностороннее, сообщает администрация Сусуманского округа региона. Ранее власти Магаданской области направили дополнительную технику для ликвидации последствий паводков на трассе "Колыма" в регионе. Дорожники закрыли проезд на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге "Палатка-Кулу-Нексикан" Магаданской области, дожди размыли мосты и дорожное полотно. "Проезд по федеральной автодороге "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов открыт по одной полосе без ограничений", - говорится в сообщении. Дополняется, что сейчас дорожники отсыпают грунт в месте сопряжения моста с дорогой.
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бизнес, россия, магаданская область
Бизнес, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
06:27 17.07.2025
 
Проезд по участку трассы "Колыма" в Магаданской области открыт

Дорожники открыли проезд по участку трассы "Колыма", затопленному после дождей

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МАГАДАН, 17 июл - ПРАЙМ. Дорожники в четверг открыли проезд по участку трассы "Колыма" в Магаданской области, затопленному после дождей, движение на нем пока одностороннее, сообщает администрация Сусуманского округа региона.
Ранее власти Магаданской области направили дополнительную технику для ликвидации последствий паводков на трассе "Колыма" в регионе. Дорожники закрыли проезд на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге "Палатка-Кулу-Нексикан" Магаданской области, дожди размыли мосты и дорожное полотно.
"Проезд по федеральной автодороге "Колыма" на границе Сусуманского и Ягоднинского округов открыт по одной полосе без ограничений", - говорится в сообщении.
Дополняется, что сейчас дорожники отсыпают грунт в месте сопряжения моста с дорогой.
 
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