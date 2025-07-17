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Прокуратура проверяет документы фирмы-эксплуатанта пропавшего Ми-8 - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Прокуратура проверяет документы фирмы-эксплуатанта пропавшего Ми-8
Прокуратура проверяет документы фирмы-эксплуатанта пропавшего Ми-8 - 17.07.2025, ПРАЙМ
Прокуратура проверяет документы фирмы-эксплуатанта пропавшего Ми-8
Дальневосточная транспортная прокуратура проверяет документацию фирмы-эксплуатанта потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, сообщает... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T04:02+0300
2025-07-17T04:02+0300
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рф
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ск рф
росавиация
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ЯКУТСК, 17 июл - ПРАЙМ. Дальневосточная транспортная прокуратура проверяет документацию фирмы-эксплуатанта потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба надзорного органа. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды. Обломки пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 были найдены в районе мыса Гадикан, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Изучается документация, представленная авиакомпанией – эксплуатантом ООО АПК "Взлет". По результатам будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации и выполнении полетов, подготовке летного состава и технического обслуживания воздушных судов", - отметили в пресс-службе.  
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бизнес, общество , россия, хабаровский край, магадан, рф, мчс, ск рф, росавиация
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Хабаровский край, Магадан, РФ, МЧС, СК РФ, Росавиация
04:02 17.07.2025
 
Прокуратура проверяет документы фирмы-эксплуатанта пропавшего Ми-8

Прокуратура проверяет документы фирмы-эксплуатанта пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

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ЯКУТСК, 17 июл - ПРАЙМ. Дальневосточная транспортная прокуратура проверяет документацию фирмы-эксплуатанта потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды. Обломки пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 были найдены в районе мыса Гадикан, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Изучается документация, представленная авиакомпанией – эксплуатантом ООО АПК "Взлет". По результатам будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации и выполнении полетов, подготовке летного состава и технического обслуживания воздушных судов", - отметили в пресс-службе.
 
 
БизнесОбществоРОССИЯХабаровский крайМагаданРФМЧССК РФРосавиация
 
 
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