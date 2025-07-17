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Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа
Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа - 17.07.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа
Отказ Европы от российского газа привел к целой цепочке негативных последствий для европейской промышленности, в том числе стекольного производства. Об этом... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:18+0300
2025-07-17T14:18+0300
энергетика
россия
европа
владимир путин
ес
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Отказ Европы от российского газа привел к целой цепочке негативных последствий для европейской промышленности, в том числе стекольного производства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Глава государства в четверг провел встречу с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, они обсудили в том числе вопросы экспорта минеральных удобрений. Глава РАПУ упомянул о намерении Европы в перспективе полностью отказаться от российских удобрений. Говоря о ситуации в странах ЕС, Гурьев напомнил, что "Европа сначала ограничила себя в дешевом российском газе, что привело к остановке газохимического комплекса". "Не только – и стекольного производства… Там целая цепочка негативных последствий", - отреагировал Путин.
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россия, европа, владимир путин, ес
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, ЕС
14:18 17.07.2025
 
Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

Путин: отказ Европы от газа из РФ привел к целой цепочке негативных последствий

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Отказ Европы от российского газа привел к целой цепочке негативных последствий для европейской промышленности, в том числе стекольного производства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел встречу с президентом Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, они обсудили в том числе вопросы экспорта минеральных удобрений.
Глава РАПУ упомянул о намерении Европы в перспективе полностью отказаться от российских удобрений. Говоря о ситуации в странах ЕС, Гурьев напомнил, что "Европа сначала ограничила себя в дешевом российском газе, что привело к остановке газохимического комплекса".
"Не только – и стекольного производства… Там целая цепочка негативных последствий", - отреагировал Путин.
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