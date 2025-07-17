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Путин напомнил, что Европа присвоила себе зерно для нуждающихся стран

Путин напомнил, что Европа присвоила себе зерно для нуждающихся стран - 17.07.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил, что Европа присвоила себе зерно для нуждающихся стран

Зерно, которое в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, фактически ехало в Европу, сказал президент РФ... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:43+0300

2025-07-17T14:43+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Зерно, которое в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, фактически ехало в Европу, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Во время беседы, которая состоялась в Кремле в четверг, Гурьев упомянул, что зерно в рамках инициативы "должно было ехать в страны юга". "А поехало в Европу", - отреагировал Путин. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Также российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

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сельское хозяйство, газ, европа, турция, владимир путин, оон