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Путин напомнил, что Европа присвоила себе зерно для нуждающихся стран - 17.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин напомнил, что Европа присвоила себе зерно для нуждающихся стран
Путин напомнил, что Европа присвоила себе зерно для нуждающихся стран - 17.07.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил, что Европа присвоила себе зерно для нуждающихся стран
Зерно, которое в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, фактически ехало в Европу, сказал президент РФ... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:43+0300
2025-07-17T14:45+0300
экономика
сельское хозяйство
газ
европа
турция
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Зерно, которое в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, фактически ехало в Европу, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Во время беседы, которая состоялась в Кремле в четверг, Гурьев упомянул, что зерно в рамках инициативы "должно было ехать в страны юга". "А поехало в Европу", - отреагировал Путин. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Также российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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сельское хозяйство, газ, европа, турция, владимир путин, оон
Экономика, Сельское хозяйство, Газ, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, ООН
14:43 17.07.2025 (обновлено: 14:45 17.07.2025)
 
Путин напомнил, что Европа присвоила себе зерно для нуждающихся стран

Путин: зерно, предназначенное для нуждающихся стран, фактически ехало в Европу

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Зерно, которое в рамках "черноморской инициативы" 2022 года должно было поставляться в развивающиеся страны, фактически ехало в Европу, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
Во время беседы, которая состоялась в Кремле в четверг, Гурьев упомянул, что зерно в рамках инициативы "должно было ехать в страны юга".
"А поехало в Европу", - отреагировал Путин.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Также российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ЭкономикаСельское хозяйствоГазЕВРОПАТУРЦИЯВладимир ПутинООН
 
 
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