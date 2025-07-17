https://1prime.ru/20250717/rada--859625383.html

Рада поддержала назначение Сибиги главой МИД Украины

Рада поддержала назначение Сибиги главой МИД Украины - 17.07.2025, ПРАЙМ

Рада поддержала назначение Сибиги главой МИД Украины

Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве,... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:10+0300

2025-07-17T16:10+0300

2025-07-17T16:10+0300

политика

украина

андрей сибига

денис шмыгаль

рада

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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. "Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. До этого он работал министром иностранных дел. За – 271", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Накануне украинский парламент отправил в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, ва также все правительство. В четверг депутаты Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко новым премьером.

https://1prime.ru/20250717/sviridenko--859607159.html

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украина, андрей сибига, денис шмыгаль, рада