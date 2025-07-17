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Рада поддержала назначение Сибиги главой МИД Украины - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Рада поддержала назначение Сибиги главой МИД Украины
Рада поддержала назначение Сибиги главой МИД Украины - 17.07.2025, ПРАЙМ
Рада поддержала назначение Сибиги главой МИД Украины
Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T16:10+0300
2025-07-17T16:10+0300
политика
украина
андрей сибига
денис шмыгаль
рада
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. "Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. До этого он работал министром иностранных дел. За – 271", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Накануне украинский парламент отправил в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, ва также все правительство. В четверг депутаты Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко новым премьером.
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украина, андрей сибига, денис шмыгаль, рада
Политика, УКРАИНА, Андрей Сибига, Денис Шмыгаль, Рада
16:10 17.07.2025
 
Рада поддержала назначение Сибиги главой МИД Украины

Депутат Железняк: Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киев
Здание Верховной рады Украины в Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
"Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. До этого он работал министром иностранных дел. За – 271", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Накануне украинский парламент отправил в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, ва также все правительство. В четверг депутаты Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко новым премьером.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Рада поддержала назначение Свириденко на пост премьера
11:59
 
ПолитикаУКРАИНААндрей СибигаДенис ШмыгальРада
 
 
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