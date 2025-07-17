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В Раде заявили о колоссальном дефиците рабочей силы на Украине

В Раде заявили о колоссальном дефиците рабочей силы на Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили о колоссальном дефиците рабочей силы на Украине

Колоссальный дефицит рабочих рук ощущается на Украине - стране не хватает около 4 миллионов работников, что, по разным оценкам, составляет до 17% от... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:33+0300

2025-07-17T11:33+0300

2025-07-17T11:33+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Колоссальный дефицит рабочих рук ощущается на Украине - стране не хватает около 4 миллионов работников, что, по разным оценкам, составляет до 17% от необходимого числа специалистов, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков. По его словам, особенно остро нехватка работников ощущается в сфере строительства, а также в медицине, энергетике, образовании и ремесленных профессиях. В энергетике этот показатель достиг 40%. "У нас (на Украине - ред.), по разным оценкам, от 11% до 17% безработицы. В чем парадокс? Мы не можем сегодня найти людей. Да, абсолютно. Дефицит людей, колоссальный дефицит рабочей силы... по показателям Госстата... составляет около 4 миллионов человек. Это без учета пенсионеров и детей, которые не являются нетрудоспособными сегодня", - сказал Разумков в эфире украинского политического YouTube-канала "Суперпозиция". Одной из причин кризиса Разумков назвал постоянно меняющиеся правила предоставления брони работников призывного возраста от мобилизации, и эти правила, по его словам, уже породили масштабные коррупционные схемы. По его данным, оборот "откатов" из-за "откупных" измеряется миллиардами евро. "Коррупционную составляющую, которая сегодня достигает, по разным оценкам... около 100 миллиардов гривен... Коллеги наши из "Разумной политики" подсчитывали… более 100 миллиардов гривен - 2,1 миллиарда евро", - уточнил депутат. Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. В январе депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что население Украины могло сократиться до 21-24 миллионов человек, то есть примерно вдвое меньше официальной статистики.

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мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, оон, рада