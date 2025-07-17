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Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Верховной раде - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Верховной раде
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Верховной раде - 17.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Верховной раде
Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил словесную перепалку с депутатом Алексеем Гончаренко* во время выступления в Раде. Об этом говорится в... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:01+0300
2025-07-17T12:01+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил словесную перепалку с депутатом Алексеем Гончаренко* во время выступления в Раде. Об этом говорится в материале Telegram-канала "Политика Страны".Согласно материалу, перепалка произошла после вопроса парламентария о демобилизации солдат ВСУ."Нардеп спросил президента, будет ли демобилизация военных. Зеленский ответил, что они "вернутся домой, когда мы победим врагов", и что они "заслуживают ротации, когда такие как вы будете на фронте помогать им", - сказано в тексте публикации.Получив ответ, нардеп начал кричать главе государства, что "нужно иметь совесть".* внесен в перечень террористов и экстремистов
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:01 17.07.2025
 
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Верховной раде

Зеленский устроил перепалку с депутатом Гончаренко во время выступления в Раде

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил словесную перепалку с депутатом Алексеем Гончаренко* во время выступления в Раде. Об этом говорится в материале Telegram-канала "Политика Страны".
Согласно материалу, перепалка произошла после вопроса парламентария о демобилизации солдат ВСУ.
"Нардеп спросил президента, будет ли демобилизация военных. Зеленский ответил, что они "вернутся домой, когда мы победим врагов", и что они "заслуживают ротации, когда такие как вы будете на фронте помогать им", - сказано в тексте публикации.
Получив ответ, нардеп начал кричать главе государства, что "нужно иметь совесть".
* внесен в перечень террористов и экстремистов
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