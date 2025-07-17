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Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу

Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу - 17.07.2025, ПРАЙМ

Выжившего в ДТП под Новосибирском ребенка доставили в больницу

Ребенка, выжившего в лобовом ДТП, в котором погибли семь человек в Новосибирской области, доставили в областную клиническую больницу вертолетом, он находится... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T05:53+0300

2025-07-17T05:53+0300

2025-07-17T05:53+0300

общество

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 17 июл – ПРАЙМ. Ребенка, выжившего в лобовом ДТП, в котором погибли семь человек в Новосибирской области, доставили в областную клиническую больницу вертолетом, он находится под наблюдением врачей, сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий. Как сообщалось, в 13.40 (09.40 мск) в среду на 290-м километре федеральной трассы К17Р в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, пострадал ребенок 2024 года рождения. "Вчера вечером ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе Новосибирск-Павлодар, вертолетом санавиации доставили из Краснозёрского в Новосибирск. Эвакуация прошла в штатном режиме. Сейчас он находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы", - привели слова министра в пресс-службе облминздрава. Заблоцкий обратил внимание, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве. По данным ГУМВД по Новосибирской области, водитель-мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигался от Новосибирска в сторону рабочего поселка Краснозёрское. На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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