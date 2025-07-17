Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250717/reysy-859622488.html
Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик
Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик - 17.07.2025, ПРАЙМ
Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик
Авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа, сообщил авиаперевозчик. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:23+0300
2025-07-17T15:23+0300
бизнес
геленджик
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622334_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d635d5c4a1bc020bc1a71ff68925dd0c.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа, сообщил авиаперевозчик. "Санкт-Петербург - Геленджик… Первый рейс запланирован на 6 августа, после чего полеты из Санкт-Петербурга будут выполняться по средам в 6.55 и субботам в 8.40 в утренние часы", - сообщила авиакомпания. Стоимость билетов на этот рейс начинается от 14,7 тысячи рублей, следует из данных сайта авиакомпании, которые изучил корреспондент РИА Новости. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы планируется на 18 июля. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности.
https://1prime.ru/20250716/rst-859543790.html
геленджик
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622334_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2af740957225fbdfa006cf8d37c7e5b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
15:23 17.07.2025
 
Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик

Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры поднимаются на борт самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia в аэропорту Толмачево
Пассажиры поднимаются на борт самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia в аэропорту Толмачево - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа, сообщил авиаперевозчик.
"Санкт-Петербург - Геленджик… Первый рейс запланирован на 6 августа, после чего полеты из Санкт-Петербурга будут выполняться по средам в 6.55 и субботам в 8.40 в утренние часы", - сообщила авиакомпания.
Стоимость билетов на этот рейс начинается от 14,7 тысячи рублей, следует из данных сайта авиакомпании, которые изучил корреспондент РИА Новости. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737.
Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы планируется на 18 июля. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности.
Города мира. Джидда - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию
Вчера, 10:57
 
БизнесГеленджикРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала