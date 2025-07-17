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Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик

Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик - 17.07.2025, ПРАЙМ

Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик

Авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа, сообщил авиаперевозчик. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T15:23+0300

2025-07-17T15:23+0300

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геленджик

росавиация

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа, сообщил авиаперевозчик. "Санкт-Петербург - Геленджик… Первый рейс запланирован на 6 августа, после чего полеты из Санкт-Петербурга будут выполняться по средам в 6.55 и субботам в 8.40 в утренние часы", - сообщила авиакомпания. Стоимость билетов на этот рейс начинается от 14,7 тысячи рублей, следует из данных сайта авиакомпании, которые изучил корреспондент РИА Новости. Время в пути составит 4 часа 40 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Первый рейс в аэропорт Геленджика после возобновления его работы планируется на 18 июля. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности.

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бизнес, геленджик, росавиация