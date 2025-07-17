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ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 17.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 4 по 11 июля сократились на 0,8% и составили 685,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:07+0300

2025-07-17T16:07+0300

2025-07-17T16:07+0300

банк россии

резервы

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 июля сократились на 0,8% и составили 685,3 миллиарда долларов, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 11 июля 2025 года составили 685,3 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,3 миллиарда долларов США, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 4 июля международные резервы ЦБ составляли 690,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20250707/zoloto-859241495.html

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резервы