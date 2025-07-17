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Telegram приступил к открытию представительства в России - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Telegram приступил к открытию представительства в России
Telegram приступил к открытию представительства в России - 17.07.2025, ПРАЙМ
Telegram приступил к открытию представительства в России
Мессенджер Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T17:15+0300
2025-07-17T17:15+0300
россия
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роскомнадзор
telegram
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора. Так, согласно информации на сайте ведомства, мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Ранее компания уже исполнила обязанности в виде размещения на информационных ресурсах электронной формы и регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Telegram Messenger, Inc. был включен в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, в ноябре 2021 года. Такие лица должны создать филиал или представительство в РФ либо учредить российское юридическое лицо. На данный момент компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
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россия, технологии, рф, роскомнадзор, telegram
РОССИЯ, Технологии, РФ, Роскомнадзор, Telegram
17:15 17.07.2025
 
Telegram приступил к открытию представительства в России

Роскомнадзор: Telegram приступил к открытию представительства в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора.
Так, согласно информации на сайте ведомства, мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо.
Ранее компания уже исполнила обязанности в виде размещения на информационных ресурсах электронной формы и регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора.
Telegram Messenger, Inc. был включен в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, в ноябре 2021 года. Такие лица должны создать филиал или представительство в РФ либо учредить российское юридическое лицо. На данный момент компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
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11 июля, 10:07
 
РОССИЯТехнологииРФРоскомнадзорTelegram
 
 
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