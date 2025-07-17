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Telegram приступил к открытию представительства в России

Telegram приступил к открытию представительства в России - 17.07.2025, ПРАЙМ

Telegram приступил к открытию представительства в России

Мессенджер Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T17:15+0300

2025-07-17T17:15+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора. Так, согласно информации на сайте ведомства, мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Ранее компания уже исполнила обязанности в виде размещения на информационных ресурсах электронной формы и регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Telegram Messenger, Inc. был включен в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, в ноябре 2021 года. Такие лица должны создать филиал или представительство в РФ либо учредить российское юридическое лицо. На данный момент компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

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