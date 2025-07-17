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Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза
Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза
Россия в мае этого года увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза в годовом выражении, а бижутерии - почти вдвое, подсчитало РИА Новости по... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T03:16+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в мае этого года увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза в годовом выражении, а бижутерии - почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Так, поставки ювелирных изделий из драгоценных металлов выросли до 12,5 миллионов долларов - это в 1,5 раза больше суммы, которую Казахстан потратил на покупки таких украшений из стран дальнего зарубежья.
Россия - неоспоримый лидер по поставкам: страна в мае закрыла 60% потребности Казахстана в импортной "ювелирке", по сравнению с прошлым годом увеличив объемы в стоимостном выражении в 2,5 раза.
Активно покупает Казахстан и бижутерию: по этому направлению Россия показала рост почти вдвое, увеличив экспорт в соседнюю республику почти вдвое, до 1,3 миллиона долларов.
И здесь Россия - самый крупный продавец, также с долей в 60%. Для сравнения, доля Китая составила 24,2%, Пакистана - 6%.
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бизнес, россия, казахстан, китай, пакистан
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ПАКИСТАН
Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза
Россия в мае увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в мае этого года увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза в годовом выражении, а бижутерии - почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Так, поставки ювелирных изделий из драгоценных металлов выросли до 12,5 миллионов долларов - это в 1,5 раза больше суммы, которую Казахстан потратил на покупки таких украшений из стран дальнего зарубежья.
Россия - неоспоримый лидер по поставкам: страна в мае закрыла 60% потребности Казахстана в импортной "ювелирке", по сравнению с прошлым годом увеличив объемы в стоимостном выражении в 2,5 раза.
Активно покупает Казахстан и бижутерию: по этому направлению Россия показала рост почти вдвое, увеличив экспорт в соседнюю республику почти вдвое, до 1,3 миллиона долларов.
И здесь Россия - самый крупный продавец, также с долей в 60%. Для сравнения, доля Китая составила 24,2%, Пакистана - 6%.