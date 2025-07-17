Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/rossija-859581105.html
Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза
Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза
Россия в мае этого года увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза в годовом выражении, а бижутерии - почти вдвое, подсчитало РИА Новости по... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T03:16+0300
2025-07-17T03:16+0300
экономика
бизнес
россия
казахстан
китай
пакистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859581105.jpg?1752711406
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в мае этого года увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза в годовом выражении, а бижутерии - почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Так, поставки ювелирных изделий из драгоценных металлов выросли до 12,5 миллионов долларов - это в 1,5 раза больше суммы, которую Казахстан потратил на покупки таких украшений из стран дальнего зарубежья. Россия - неоспоримый лидер по поставкам: страна в мае закрыла 60% потребности Казахстана в импортной "ювелирке", по сравнению с прошлым годом увеличив объемы в стоимостном выражении в 2,5 раза. Активно покупает Казахстан и бижутерию: по этому направлению Россия показала рост почти вдвое, увеличив экспорт в соседнюю республику почти вдвое, до 1,3 миллиона долларов. И здесь Россия - самый крупный продавец, также с долей в 60%. Для сравнения, доля Китая составила 24,2%, Пакистана - 6%.
казахстан
китай
пакистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казахстан, китай, пакистан
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ПАКИСТАН
03:16 17.07.2025
 
Россия увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза

Россия в мае увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в мае этого года увеличила экспорт ювелирных изделий в Казахстан в 2,5 раза в годовом выражении, а бижутерии - почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Так, поставки ювелирных изделий из драгоценных металлов выросли до 12,5 миллионов долларов - это в 1,5 раза больше суммы, которую Казахстан потратил на покупки таких украшений из стран дальнего зарубежья.
Россия - неоспоримый лидер по поставкам: страна в мае закрыла 60% потребности Казахстана в импортной "ювелирке", по сравнению с прошлым годом увеличив объемы в стоимостном выражении в 2,5 раза.
Активно покупает Казахстан и бижутерию: по этому направлению Россия показала рост почти вдвое, увеличив экспорт в соседнюю республику почти вдвое, до 1,3 миллиона долларов.
И здесь Россия - самый крупный продавец, также с долей в 60%. Для сравнения, доля Китая составила 24,2%, Пакистана - 6%.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНКИТАЙПАКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала