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Разведанного янтаря в России и в мире хватит лет на 100 - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Разведанного янтаря в России и в мире хватит лет на 100
Разведанного янтаря в России и в мире хватит лет на 100 - 17.07.2025, ПРАЙМ
Разведанного янтаря в России и в мире хватит лет на 100
Разведанного янтаря в России и в мире хватит лет на 100 при сегодняшней добыче 600 тонн в год, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора по... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T04:14+0300
2025-07-17T04:14+0300
экономика
россия
промышленность
москва
калининград
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Разведанного янтаря в России и в мире хватит лет на 100 при сегодняшней добыче 600 тонн в год, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова. Калининградский янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. "Мы надеемся, что еще будут разведаны запасы, мы постоянно ведем эту разведку. К сожалению, это тот минерал, который невосполним. Через 100 лет он может исчезнуть. Мы сегодня по максимуму стараемся сохранить в произведениях искусства, интерьерных вещах, в частных коллекциях художников, которые сейчас очень активно приобретают янтарь. Поэтому через 100 лет при необнаружении новых месторождений наши произведения искусства останутся в веках", - сказала Скворцова. При это она подчеркнула, что 600 тонн – это весь добываемый янтарь, в том числе и самородки, и мелкие франции, которые не идут в производство из-за низкой рентабельности. В среду в Москве состоялся предпоказ лотов, которые будут представлены на единственном в мире аукционе янтаря в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum"25. Были представлены в том числе редчайшие янтарные самородки "Битлз" весом 21,6 килограмма и "Сувенир Балтики" весом 2,1 килограмма, инклюзы с доисторическими тараканами и мошками. Растущий интерес к AmberForum со стороны зарубежных партнёров и туристов стал основанием для расширения географии форума и переноса его из Калининграда в Москву. VIII Международный янтарный форум AmberForum 2025 состоится в столице с 31 июля по 3 августа на ВДНХ.
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россия, промышленность, москва, калининград
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД
04:14 17.07.2025
 
Разведанного янтаря в России и в мире хватит лет на 100

Скворцова: разведанного янтаря хватит на 100 лет при добыче 600 тонн в год

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Разведанного янтаря в России и в мире хватит лет на 100 при сегодняшней добыче 600 тонн в год, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.
Калининградский янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.
"Мы надеемся, что еще будут разведаны запасы, мы постоянно ведем эту разведку. К сожалению, это тот минерал, который невосполним. Через 100 лет он может исчезнуть. Мы сегодня по максимуму стараемся сохранить в произведениях искусства, интерьерных вещах, в частных коллекциях художников, которые сейчас очень активно приобретают янтарь. Поэтому через 100 лет при необнаружении новых месторождений наши произведения искусства останутся в веках", - сказала Скворцова.
При это она подчеркнула, что 600 тонн – это весь добываемый янтарь, в том числе и самородки, и мелкие франции, которые не идут в производство из-за низкой рентабельности.
В среду в Москве состоялся предпоказ лотов, которые будут представлены на единственном в мире аукционе янтаря в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum"25. Были представлены в том числе редчайшие янтарные самородки "Битлз" весом 21,6 килограмма и "Сувенир Балтики" весом 2,1 килограмма, инклюзы с доисторическими тараканами и мошками.
Растущий интерес к AmberForum со стороны зарубежных партнёров и туристов стал основанием для расширения географии форума и переноса его из Калининграда в Москву. VIII Международный янтарный форум AmberForum 2025 состоится в столице с 31 июля по 3 августа на ВДНХ.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьМОСКВАКАЛИНИНГРАД
 
 
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